Социолога и колумниста Idel.Реалии Ясавеева арестовали на 3 суток

Суд в Казани в понедельник назначил трое суток ареста доктору социологических наук и публицисту Искандеру Ясавееву, признав его виновным по статье о возбуждении ненависти из-за одной из колонок в издании Idel.Реалии. По мнению суда и лингвистической экспертизы, Ясавеев своим текстом разжигал ненависть к социальной группе "политические деятели". Учёный свою вину не признал.

Из-за ареста Ясавеев не сможет присутствовать во вторник на судебном заседании, где он собирался обжаловать своё увольнение из Петербургского филиала Высшей школы экономики.

Доктор социологических наук и общественный активист Искандер Ясавеев публикуется в Idel.Реалии уже несколько лет. Его статьи посвящены социологии российского общества. Рассмотренная судом колонка "По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?" была опубликована прошлым летом. В ней учёный анализировал логику действий российского руководства в Украине и связь этой логики с криминальной культурой советских времён.

В октябре 2022 года Ясавеев был внесён Минюстом России в перечень иностранных агентов. Через несколько дней руководство Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики, где Ясавеев преподавал, уволило его. Ясавеев обжаловал решение ВШЭ в суде; заседание по его делу должно состояться 7 февраля.