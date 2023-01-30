На казанского социолога Ясавеева завели дело о возбуждении ненависти

В Казани завели административное дело на доктора социологических наук и публициста Искандера Ясавеева. Прокуратура усмотрела в его колонке, опубликованной в издании Idel.Реалии, признаки "возбуждения ненависти". Об этом сообщил сам Ясавеев в своём фейсбуке.

Колонка "По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?" была опубликована прошлым летом. В ней учёный анализирует логику действий российского руководства в Украине и связь этой логики с криминальной культурой советских времён.

Ясавеев рассказал, что постановление о возбуждении дела ему вручили в центре "Э" (отдел противодействия экстремизму МВД), куда вызвали под предлогом возвращения изъятых при обыске в прошлом году вещей. В постановлении прокуратура ссылается на лингвистическую экспертизу статьи Ясавеева, которая обнаружила в тексте "признаки унижения человеческого достоинства по признаку социальной (профессиональной) принадлежности, возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц". Сам автор с этим не согласен.