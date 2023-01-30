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На казанского социолога Ясавеева завели дело о возбуждении ненависти

Искандер Ясавеев

В Казани завели административное дело на доктора социологических наук и публициста Искандера Ясавеева. Прокуратура усмотрела в его колонке, опубликованной в издании Idel.Реалии, признаки "возбуждения ненависти". Об этом сообщил сам Ясавеев в своём фейсбуке.

Колонка "По-пацански или по-советски: почему Россия воюет?" была опубликована прошлым летом. В ней учёный анализирует логику действий российского руководства в Украине и связь этой логики с криминальной культурой советских времён.

Ясавеев рассказал, что постановление о возбуждении дела ему вручили в центре "Э" (отдел противодействия экстремизму МВД), куда вызвали под предлогом возвращения изъятых при обыске в прошлом году вещей. В постановлении прокуратура ссылается на лингвистическую экспертизу статьи Ясавеева, которая обнаружила в тексте "признаки унижения человеческого достоинства по признаку социальной (профессиональной) принадлежности, возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц". Сам автор с этим не согласен.

  • Искандер Ясавеев сотрудничает с изданием Idel.Реалии несколько лет, публикуя статьи о социологии российского общества. После начала военного вторжения России в Украину он высказывался с осуждением войны, принимал участие в антивоенных пикетах. В августе 2022 года у него и ещё нескольких публицистов и журналистов Idel.Реалии прошли обыски.
  • В октябре Минюст внёс Ясавеева в реестр СМИ-"иноагентов". Через три дня учёного уволили из петербургского филиала Высшей школы экономики, где он преподавал.

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