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Соучредитель Amnesty International уходит в отставку после доклада о ВСУ

Пер Вестберг (крайний слева)

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг объявил об уходе с поста из-за несогласия с публикацией доклада о нарушении вооруженными силами Украины (ВСУ) законов войны. Об этом он заявил в разговоре с изданием Svenska Dagbladet.

Вестберг отметил, что организация отошла от целей, которые стояли перед ней ранее. Так, в самом начале своего существования правозащитники занимались освобождением политзаключённых, но со временем расширила свои возможности, уточнил Вестберг.

В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию "аморальной выборкой", с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.

Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов". Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.

В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.

  • Пер Вестбергу 88 лет. Он стал соучредителем Amnesty Sweden вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. С 1976 по 1982 год Вестберг был главным редактором крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter. Сейчас Вестберг входит в комитет Нобелевской премии по литературе.

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