Директор украинского офиса Amnesty International заявила о своём уходе

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что уходит из организации после почти семи лет работы. Такое решение она приняла после публикации правозащитниками доклада о нарушении законов войны украинскими военными.

По словам Покальчук, она и руководство организации "разошлись ценностно". Украинский филиал организации ранее заявил, что не принимал участия в подготовке доклада.

"Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же тут такого – осудить армию защитников ", – написала Оксана Покальчук в фейсбуке.

В докладе AI, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.



Президент Украины Владимир Зеленский называл публикацию "аморальной выборкой", с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.



Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов".



"Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, которые проводились в соответствии с теми же строгими стандартами и процедурами должной осмотрительности, что и вся работа Amnesty International", – прокомментировала Калламар.



По данным журналистки Татьяны Козыревой, после публикации доклада Amnesty International лишилась аккредитации ВСУ.



Доклад активно освещали российские СМИ, хотя о других отчётах Amnesty International, касающихся войны в Украине, они не сообщали. Работу правозащитников также комментировал и МИД России, в том числе Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что ВСУ используют гражданское население в качестве "живого щита".