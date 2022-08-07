Amnesty International извинилась за доклад с обвинениями в адрес Украины

Международная неправительственная организация Amnesty International извинилась за доклад, в котором критиковались действия украинской армии. Организация заявила, что глубоко сожалеет "о страданиях и гневе", которые вызвал доклад. Обращение цитирует агентство Reuters.

Несмотря на это, Amnesty International не будет отказываться от сделанных в докладе выводов — о том, что Украина нарушает правила ведения войны, размещая войска в гражданских объектах, таких, как школы и больницы.

В воскресном заявлении в очередной раз подчёркивается, что документ не оправдывает действия российских военных. "[Этот доклад] не означает, что Amnesty International считает украинские силы ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны", - говорится в сообщении.

Доклад вызвал резкую реакцию украинских властей и общества: президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию "аморальной выборкой", Вооруженные силы Украины лишили Amnesty International аккредитации для работы. Глава украинского отделения организации Оксана Покальчук объявила о своей отставке.

Критики доклада отмечают, что в условиях войны он активно используется официальной российской пропагандой. При этом сайт AI заблокирован в России, за отчёты, в которых российская армия обвиняется в военных преступлениях.

В своем воскресном заявлении правозащитники в очередной раз подчеркнули, что выводы доклада не оправдывают действия российских войск.