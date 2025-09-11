Совбез ООН осудил удары по Катару, не упомянув в заявлении Израиль

Совет безопасности ООН в четверг осудил недавние авиаудары по столице Катара Дохе, не упомянув при это Израиль. Заявление было согласовано всеми 15 членами Совета, включая союзника Израиля - Соединённые Штаты.

"Члены Совета подчеркнули важность деэскалации и выразили солидарность с Катаром. Они заявили о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Катара", - говорится в заявлении, текст которого был подготовлен Великобританией и Францией.

В тексте, подробности которого приводит, в частности, Reuters, также отмечается, что освобождение заложников, включая тела убитых пленников ХАМАС, а также прекращение войны и страданий в секторе Газа должны оставаться главным приоритетом ООН. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и Евросоюзе.

Израиль ранее заявил, что целью ударов израильских ВВС по Дохе были лидеры ХАМАС. Сама группировка утверждает, что её ключевые руководители не пострадали, при этом были убиты пять человек, включая сына главного переговорщика от ХАМАС в контактах с Израилем Халиля аль-Хайи Хамама, руководителя его офиса Джихада Лабада и трёх телохранителей. Погиб также один катарский военнослужащий.

Власти Катара назвали действия израильской армии "вероломными", обвинив Израиль в "государственном терроризме". В четверг премьер-министр Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что атакой на Доху израильский премьер Биньямин Нетаньяху "уничтожил всякую надежду" на освобождение заложников, остающихся в плену в секторе Газа.

Катар давно играет роль ключевого посредника в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС, организованных при участии Соединённых Штатов. В стране открыт политический офис ХАМАС, который ранее никогда не был целью израильских боевых операций. Доха приняла несколько раундов непрямых переговоров, направленных на прекращение войны в секторе Газа, которая идёт уже почти два года после нападения радикальных исламистов на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда были убиты 1200 человек, более 250 захвачены в заложники и увезены в сектор Газа.

Соединённые Штаты, которые входят в число и союзников Катара на Ближнем Востоке, выразили несогласие с решением Израиля провести боевую операцию против лидеров ХАМАС на катарской территории. Белый дом заявил, что президента Дональда Трампа не уведомили об авиаударах заранее. И когда он услышал об этом, то попросил своего посланника Стива Уиткоффа немедленно предупредить Доху, но атака уже началась.



