"Это не последняя атака". Израиль ударил вновь. Как ответит Катар?

Авиаудар Израиля по Катару, с помощью которого он попытался уничтожить остающееся в живых руководство группировки ХАМАС, собравшееся на секретное совещание в Дохе, вновь может привести к полной дестабилизации всего Ближнего Востока. Катар, до последнего времени выступавший посредником в переговорах о прекращении войны в секторе Газа, теперь скорее всего сосредоточит свои огромные политические и финансовые возможности на том, чтобы начать мстить Израилю.

Власти Катара заявляют, что израильский авиаудар 9 сентября был нанесен сразу по нескольким домам в Дохе, в которых в тот момент находились либо постоянно жили члены политического руководства палестинской радикальной группировки ХАМАС (признанной террористической в США, ЕС и ряде других государств). Руководители ХАМАС собрались в Дохе, чтобы обсудить последние предложения, касающиеся возможной сделки с Израилем о прекращении боевых действий в секторе Газа.

В ходе удара были задействованы 15 израильских истребителей-бомбардировщиков, использовавших не менее 10 тяжелых авиабомб, а также беспилотники в качестве поддержки. В ходе выполнения задания израильские самолеты пролетели более 1800 километров и дозаправлялись в воздухе – но непонятно, в чьем воздушном пространстве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при этом утверждает, что при планировании атаки были приняты "все меры по снижению ущерба для гражданских лиц".

Катар давно играет роль посредника в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, организованных при участии США. В стране открыт политический офис ХАМАС, который ранее никогда не был целью израильских боевых операций.

Работающий в Катаре востоковед Николай Мешхедов полагает, чтоответная реакция Дохи точно будет продуманной и многоуровневой:

"Израильские удары были сейчас слышны по всей катарской столице. Очевидно, что о посреднической роли Катара в урегулировании израильско-палестинского конфликта, по крайней мере в ближайшее время, речи уже идти не может. Вероятнее всего, Израиль решил нанести последний удар, решив, что переговоры с ХАМАС, организуемые с помощью Дохи, правительству Биньямина Нетаньяху больше не нужны. Власти Катара также уже не раз заявляли, что переговорный процесс использовался все время Израилем лишь как прикрытие для продолжающегося геноцида арабского населения Газы.

Для руководства Катара израильский удар – это сразу несколько плохих последствий. Собственному населению правящий эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани теперь будет вынужден продемонстрировать, что полностью контролирует ситуацию, усилив меры безопасности и плотнее "закрутив гайки". Также весьма пострадал имидж Катара как одного из самых безопасных государств в нашем нестабильном регионе и как мусульманской страны, которая несет ответственность за безопасность приглашенных гостей. Не стоит забывать, что политическая и экономическая стабильность Катара полностью зависит от его репутации надежного места для бизнеса и туризма.

Думаю, что Доха сейчас обратится к международным институтам и союзникам, к США, к ООН, а также к арабским и исламским организациям – с требованиями осудить агрессию и предоставить гарантии защиты. Как "малая держава" Катар не располагает возможностями для симметричного военного ответа, поэтому он сосредоточится на своих сильных сторонах: дипломатии и информационном давлении.

– Наверняка будет задействован весь потенциал катарских СМИ, телеканала "Аль-Джазира" и так далее, и всей обширной сети контактов во внешнеполитической сфере – для мобилизации международного общественного мнения?

– Безусловно. Параллельно Доха, наверное, уже отойдет от напряженности, вызванной иранским ударом в июне по находящейся на катарской территории американской военно-воздушной базе аль-Удейд, и активизирует сотрудничество с Тегераном, чтобы укрепить собственные оборонные возможности и показать, что израильское нападение не останется без последствий.

Многое будет зависеть и от поведения США, до сих пор главного союзника Катара, и от того, насколько Вашингтон сумеет успокоить своих арабских партнеров. В целом же реакция Дохи, оставаясь внешне сдержанной, будет, полагаю, направлена на максимальное политико-дипломатическое давление на Израиль и на закрепление образа Катара как жертвы неспровоцированной агрессии", – считает Николай Мешхедов.

Официальная Доха резко осудила действия Израиля, заявив о вопиющем нарушении международного права. Власти Катара также заявили о замораживании переговоров по возможному освобождению оставшихся в живых израильских заложников, захваченных ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября 2023 года и до сих пор удерживаемых в секторе Газа. Однако Доха при этом подчеркивает, что не намерена навсегда отказаться от своей посреднической миссии в переговорах о прекращении огня в Газе.

Удары также осудили Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Египет, Турция, Германия и другие страны, а также руководство Лиги арабских государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Военно-политический аналитик Василий Семенов указывает на то, что Израиль сумел отлично скоординировать силы своей разведки, спецназа и ВВС, чтобы систематически уничтожать лидеров своих врагов:

"Израиль убил руководителей военного крыла ХАМАС в секторе Газа, затем уничтожил в Тегеране политического руководителя этой группировки Исмаила Ханию, потом ликвидировал все военное и политическое руководство проиранской шиитской группировки "Хезболла" в Ливане, а затем в ходе 12-дневной войны с Ираном уничтожил всю верхушку иранского КСИР – около 30 человек. И еще недавно Израиль сумел в ходе воздушного налета ликвидировать в Йемене почти все правительство хуситов, еще одной проиранской группировки.

И теперь нанесен новый удар в столице Катара Дохе, прямо по политической верхушке ХАМАС. Вне зависимости от того, кто из лидеров ХАМАС там сейчас остался жив, а кто нет, очевидно, что это – не последняя такая атака. Это означает, что руководство любой ближневосточной группировки или государства, которые находятся в конфликте с Израилем, может быть убито в любой момент.

В свое время израильский генерал и министр обороны Моше Даян якобы заявил: "Израиль должен быть как бешеная собака – настолько опасным, чтобы его боялись тронуть". Возможно, ему приписывают эти слова. Но, в любом случае, нынешнее израильское правительство довело эту тактику до уровня, недостижимого в другие эпохи. Речь идет о режиме террора, который он создал на Ближнем Востоке, чтобы держать оппонентов в постоянном страхе и напряжении.

– Особенно интересна в этом плане именно последняя атака по целям в Катаре. Ведь хамасовцы собрались в Дохе, чтобы обсудить план сделки с Израилем о прекращении военных действий в Газе?

– Да, именно. Израиль знал об этом собрании – и постарался уничтожить его участников. Теперь это сильный аргумент против любых дальнейших переговоров с ним. А есть и другая сторона медали. Такие действия неизбежно вызовут у многих правителей Ближнего Востока сильное желание избавиться от такого соседа. Полагаю, Катар, который располагает огромными финансовыми возможностями, глубоким проникновением и сильным влиянием на политиков США и вообще Запада, теперь удвоит и утроит усилия, направленные против Израиля", – уверен Василий Семенов.

Израильские и арабские СМИ, в частности "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат", утверждают, что в результате удара могли погибнуть несколько высокопоставленных деятелей ХАМАС, в том числе глава зарубежного офиса группировки и ее переговорной группы Халиль аль-Хайа и его сын, лидер ХАМАС на Западном берегу Иордана Заэр Джабарин, председатель Политбюро группировки Халед Машаль и еще несколько их заместителей.

Однако подтверждения этой информации до сих пор нет. Вечером 9 сентября ХАМАС выпустила заявление, в котором говорится, что "израильская попытка убийства членов переговорной группы провалилась", однако при ударе, действительно, были убиты пять членов группировки, включая сына Халиля аль-Хайа. Кроме того, катарское министерство внутренних дел подтвердило гибель одного своего офицера.

"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности ШАБАК, действуя силами ВВС, совершили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС. Члены руководства ХАМАС, подвергшиеся атаке, на протяжении многих лет руководили ее деятельностью и несут прямую ответственность за организацию бойни 7 октября, а также за ведение войны против Государства Израиль", – говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ по поводу авиаудара по Катару.

Сразу после ударов по целям в Дохе 9 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также опубликовала заявление, в котором говорилось: "Сегодняшняя операция против главарей террористической организации ХАМАС была исключительно независимой операцией Израиля. Инициатором ее был Израиль, ее осуществил Израиль, и Израиль несет за нее всю ответственность".

Позднее Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац выпустили совместное заявление, согласно которому решение о ликвидации политических руководителей ХАМАС было принято в понедельник, 8 сентября, после теракта в Иерусалиме, жертвами которого стали шестеро израильтян.

"Сегодня (9 сентября) днем, воспользовавшись возникшей оперативной возможностью и после консультаций со всеми руководителями силовых структур, при их полном одобрении, премьер-министр и министр обороны приняли решение реализовать данное накануне указание ЦАХАЛ и службе безопасности ШАБАК. Операция была проведена предельно точно и эффективно", – сказано в заявлении, в котором действия армии Израиля названы "абсолютно оправданными".

Главный редактор израильского сайта "ИсраЛайф" Эмиль Шлеймович говорит, что представители ЦАХАЛ пока не сообщают об окончательных результатах воздушного налета на Доху:

"В ударе по главарям ХАМАС главное – очевидный посыл: "На планете Земля не будет места, где вам удастся спрятаться". И их не спасет никакой "суверенитет нейтральной страны", которой считает себя Катар. Ведь Доха совсем недавно заявила, что якобы не финансировала военное крыло ХАМАСа – что формально верно, ведь она давала деньги лишь ее политическому крылу. Причем не отслеживаемой наличностью. Ну, кто же мог предположить, что их получат и боевики ХАМАС...

Второй нюанс – в том, что вопреки формальным возмущениям, многие арабские страны на самом деле не могут не радоваться произошедшему. Катар в действительности, что называется, "достал" их всех, поддерживая, помимо ХАМАС, и другие террористические группировки. Катарские деньги получали и афганские талибы, и египетские "братья-мусульмане". Не говоря уж о многомиллиардных катарских вливаниях в американские университеты, что привело к взрыву антисемитизма после 7 октября, и в другие западные страны. "Мягкая сила" задействована Катаром в полный рост.

Пожалуй, единственная страна, которая сейчас искренне возмущена израильской операцией в Катаре – это Турция. Президент Реджеп Эрдоган ведь сам из "братьев-мусульман", и его "Партия справедливости и развития" была создана в 2001 году на обломках ранее запрещенной в этой стране исламистской партии. Заметьте, что Израиль ждал, пока в Дохе соберется целый форум ХАМАС – и часть его участников приедет в Катар именно из Турции, второй страны-убежища для руководителей этой группировки.

Министерство иностранных дел Турции уже назвало действия Израиля "гнусной атакой на суверенитет и безопасность Катара", добавив, что "Тель-Авив взял за основу экспансионизм и терроризм как способ государственной политики". Оказывается, те, кто захватывает гражданских заложников – это просто политики, а кто их за это убивает – террористы. Но на фоне всех остальных антиизраильских заявлений и действий Анкары теперь ожидать, что это как-то дополнительно ухудшит израильско-турецкие отношения, уже глупо. Они опустились до точки замерзания в любом случае", – подчеркивает Эмиль Шлеймович.

Израиль предупредил о готовящемся ударе по лидерам ХАМАС на территории Катара Белый дом, однако президент США Дональд Трамп принятое Израилем решение не поддержал. Об этом в ночь с 9 на 10 сентября сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Несмотря на то, что ликвидация ХАМАС является достойной целью, удары по Дохе не отвечают интересам ни Израиля, ни Соединенных Штатов", – заявила она.

По словам Левитт, Трамп, рассматривающий Катар как "надежного союзника и друга США", выразил сожаление по поводу израильской атаки. Узнав о ней заранее, он поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу немедленно уведомить катарские власти. Уже после авиаудара президент США по телефону поговорил и с Биньямином Нетаньяху, и с эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани – которому пообещал, что "подобное больше не повторится на их земле".

Власти Катара, однако, утверждают, что Вашингтон заранее ни о чем их не предупреждал. "Звонок из США поступил в тот момент, когда в Дохе уже раздавались взрывы от израильских ударов", – заявил представитель министерства иностранных дел Катара.