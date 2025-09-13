Совет безопасности ООН обсудил вторжение беспилотников в Польшу

Совет Безопасности ООН в пятницу провёл заседание, посвящённое нарушению воздушного пространства Польши, предположительно, российскими боевыми беспилотниками. Инцидент произошёл на этой неделе и стал первым случаем за время войны в Украине, когда страна-член НАТО сбила дроны над своей территорией.

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила, что США будут "защищать каждый дюйм территории НАТО". Она подчеркнула, что Соединённые Штаты поддерживают союзников перед лицом "тревожных нарушений" и напомнила, что Россия усилила удары по Украине после встречи президентов США и России.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил в Совете безопасности, что вторжение беспилотников не могло быть ошибкой. Он представил фотографии обломков с надписями на русском языке, подчеркнув: "Польша не позволит себя запугать". С ним согласился представитель Словении Самуэль Жбогар, отметивший, что невозможно представить, что столь глубокое проникновение дронов на территорию Польши произошло случайно.

Россия, в свою очередь, отвергла обвинения в свой адрес. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что дальность полёта применённых для удара по Украине в ночь на 10 сентября дронов не превышает 700 километров, и "физически невозможно", чтобы они достигли польской территории. Он добавил, что Москва готова к диалогу, если Варшава "действительно заинтересована в снижении напряжённости".

По итогам заседания США и их союзники выступили с совместным заявлением, обвинив Москву в нарушении международного права и Устава ООН. В документе содержится призыв прекратить агрессию против Украины и воздержаться от дальнейших провокаций.

Заявление поддержали 43 государства. Оно стало очередным сигналом солидарности западных стран с Украиной и Польшей на фоне продолжающейся войны в Украине и усиливающихся опасений за безопасность стран НАТО.