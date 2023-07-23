Совет Украина—НАТО обсудит вывоз украинского зерна по Чёрному морю на срочном заседании 26 июля. Мероприятие созвано генеральным секретарём Североатлантического союза по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча пройдёт на уровне послов, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на официального представителя Союза Оану Лунгеску. Это будет первое заседание совета, о создании которого было объявлено на саммите союза в Вильнюсе 12 июля.

Вывоз украинского зерна из портов на Чёрном море был остановлен после завершения зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН 17 июля. Москва заявила, что не вернётся к соглашению до выполнения её условий — в том числе, возобновления работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

Киев заявлял, что готов обеспечить вывоз зерна без участия России. Президент Украины заявил, что направил соответствующие инициативы Анкаре и ООН. По его словам, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора.