Цены на пшеницу росли на фоне угроз России судам в Чёрном море

Цены на пшеницу на мировых товарных рынках продолжили рост после самого большого за десятилетие скачка в среду. Это произошло на фоне заявлений российского Минобороны о том, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, сообщает Bloomberg.

17 июля Москва отказалась продлевать зерновую сделку, заключённую год назад между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйственными продуктами из портов Украины.

Кремль объяснил выход из соглашения невыполнением требований российской стороны по вывозу российского продовольствия и удобрений. МИД России заявил об отзыве гарантий безопасности судоходства.

По данным Совета по нацбезопасности США, Россия готовится атаковать сухогрузы в Чёрном море и уже установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит соблюдать договорённости с Турцией и ООН по зерновой сделке. Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна после выхода России из зерновой сделки. Об этом первый замминистра развития инфраструктуры Украины Василий Шкураков сообщил в письме ООН. Из документа следует, что судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии.

При этом, по данным источников Bloomberg, Турция, по всей вероятности, не будет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь украинским судам вывозить продовольствие из портов Одессы. Но Анкара попытается сосредоточиться на перезапуске отношений с Москвой.

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