Совфед переназначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда

Совет Федерации в понедельник переназначил на новый срок председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Он будет возглавлять Конституционный суд ещё шесть лет. Депутаты проголосовали единогласно.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила решение депутатов. "Я полагаю, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внёс очень достойную кандидатуру и предложил дать возможность Зорькину Валерию Дмитриевичу продолжить работу в этом качестве, поскольку он так гладью хорошо вышивает, что нет ни одного узелка", - сказала она.

Валерий Зорькин возглавляет Конституционный суд с момента его основания в 1991 году, с перерывом в 1993-2003 годах, когда он оставался там в составе судей. Зорькину 80 лет. В 2010 году возрастной ценз для должности председателя КС был отменён, председатель имеет право занимать свой пост бессрочно.

Кроме того в составе Конституционного суда появился новый судья - Михаил Лобов. Ранее он занимал должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Его полномочия были прекращены после выхода России из Совета Европы в марте 2022 года.