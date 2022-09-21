Союз и независимость. Вадим Штепа – о пропущенном шансе

Недавно скончавшийся президент СССР Михаил Горбачев весьма критично воспринял начало войны с Украиной. Его Фонд еще 26 февраля выпустил заявление о необходимости прекращения военных действий и начала мирных переговоров. Конечно, в последние дни многие припоминали ему и Тбилиси, и Вильнюс, но все же Горбачев в своё время не начал полномасштабной войны против какой-нибудь "непокорной" республики. А напротив, выводил советские войска из Афганистана и Центральной Европы.



На мой взгляд, главным историческим наследием Горбачева останется его стремление к новому, договорному Союзу. Да, он не получился, но, возможно, причины последующей российской имперской реставрации коренятся именно в этом. Напомню, что договор о Союзе Суверенных Государств 20 августа 1991 года собирались подписать лишь 9 из 15 прежних союзных республик. Страны Балтии, Молдова, Грузия и Армения отказались участвовать в этом проекте, но их уже никто к этому не принуждал. Однако идейный и структурный контраст нового Союза со старым СССР был таков, что советская номенклатура устроила против него путч, поскольку в условиях нового договора она полностью теряла бы власть.



Этот договор был очень похож на модель Европейского союза, появившегося в следующем, 1992 году. Поэтому Горбачев тогда часто говорил об их интеграции в перспективе и "общеевропейском доме". Каждое государство ССГ – а ими стали бы не только желающие союзные республики, но и автономии РСФСР – было абсолютно суверенно в своей внутренней и внешней политике. Но смысл этого Союза (точно так же как и в ЕС) состоял в свободных передвижении людей и экономических связях, а также в общей правовой базе, построенной на Всеобщей декларации прав человека. Сам пост президента ССГ был уже аналогом не "кремлёвского царя", но скорее председателя Еврокомиссии.

Россия, отказавшись от "союзного" мышления, приступила к "возрождению" самой себя как империи

Ещё одна из общих правовых основ ССГ: "Участники договора строят свои взаимоотношении в составе Союза на основе равенства, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела… Государства, образующие Союз, обязуются не прибегать в отношениях между собой к силе и угрозе силой". Так что если бы этот Союз состоялся, то никакие российско-чеченские, российско-грузинские и российско-украинские войны могли бы и не начаться. Потому что в составе этого Союза Россия сама бы стала реальной федерацией, а не ремейком империи. У меня есть такая историческая версия: если Россия остается без международно-правовых рамок, то в ней неизбежно начинается имперская реставрация. Могут напомнить, что созданное в декабре 1991 года Содружество Независимых Государств также утверждало взаимное уважение суверенитета его участников, но поскольку СНГ не было надгосударственным объединением, как ССГ или ЕС, то все эти слова выглядели скорее благопожеланиями, чем юридическими нормами.

В России в 1992 году появился свой Федеративный договор, но он уже принципиально отличался по модели от горбачевского Союза. Союз строился "снизу", его центральная власть существовала лишь "в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники договора". А ельцинская Россия фактически стала сразу же воспроизводить "царский" централизм, Кремль просто присвоил себе основные политические стратегии, а с регионами поделился лишь частичными экономическими полномочиями.



Такая ситуация неизбежно вела к реставрации империи. Путин её не "придумал", но лишь довел до апогея тенденции, заложенные еще "царём Борисом". Согласно проекту ССГ, все его субъекты должны были решать взаимные вопросы в договорном порядке, в том числе это касалось и российских автономий. Но эта договорность на деле всё настойчивее вытеснялась принципом "вертикали власти". И в конце концов Кремль, подавив все собственные регионы, перешел к внешней экспансии.



Само по себе слово "Союз" (и в несостоявшемся ССГ, и в нынешнем ЕС) означает международную коллегиальность принимаемых решений. Но Россия, отказавшись от "союзного" мышления, приступила к "возрождению" самой себя как империи. Напомню, что слова "Россия" и "империя" появились на мировой карте одновременно – в 1721 году, при Петре I. А о проектах преемствования, например, Февральской республики в постсоветское время никто всерьёз не задумывался, благодаря суперпрезидентской конституции 1993 года вновь фактически возродилась модель "царя и преемников".



Конечно, невозможно критиковать Украину и другие бывшие советские страны за то, что в пору перестройки они боролись за свою независимость и в конце концов победили. Но исторический парадокс состоит в том, что одновременно с этим они сделали и Россию "независимой" от современных принципов международного права. И сегодня у московских политиков и пропагандистов стали весьма популярными рассуждения об "исторической России", в которую они включают всё постсоветское пространство. А значит, программируют новые имперские войны.

За 30 лет существования "независимой России" в ней становилась всё острее тоска по "потерянному Союзу". Но не по перестроечно-договорному, а по сталинскому, который пропаганда причудливо синтезировала с предыдущими имперскими эпохами. Эти фантомные боли метрополии заставляли воспринимать независимость соседних постсоветских стран как "ненастоящую", что во вторжении в Украину проявилось наиболее наглядно.



Для контраста можно вспомнить времена и чуть более ранние, когда Россия ещё не стала полностью независимой, а принимала в 1990 году свою Декларацию о государственном суверенитете. В этом документе утверждалось множество прав и свобод, но по сути он означал провозглашение суверенитета именно от "союзного центра". Однако, как показала история, тогдашний "центр" с его договорными проектами и был гарантом соблюдения международного права, а когда его снесли, в России само понятие суверенитета постепенно вывернулось наизнанку. Теперь, по Путину, оказывается, что в войне против соседней страны и в противостоянии с окружающим миром российский суверенитет только "укрепляется". Вряд ли такое могли представить депутаты, принимавшие эту Декларацию…

Есть такая ироничная версия альтернативной истории, которую высказывали разные авторы: чтобы заинтересовать Украину в новом Союзе, Горбачеву следовало перенести его столицу в Киев. Хотя, впрочем, версия не такая уж ироничная – например, Евросоюз вряд ли выглядел бы равноправным объединением, если бы его столицу учредили в бывшем имперском Берлине. Вообще, провал ССГ во многом объясняется не только путчем, но и тем, что Горбачев сделал этот проект слишком зависимым от своей личности. Такая персонализация политики никогда не бывает стабильной. Изолировали президента на три дня - и всё рухнуло!



А сегодня – только победа Украины над российским имперским вторжением способна вернуть ситуацию в международно-правовые рамки. Но история договорных союзов может стать поучительной и в построссийскую эпоху. Потому что сторонники "прекрасной России будущего" вновь видят её унитарным государством без федеративного договора, а значит, обещают лишь продолжение империи.

Вадим Штепа – журналист и политолог, главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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