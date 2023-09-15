"Союз-МС 24" с космонавтами из России и США пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-МС 24", запущенный сегодня с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции. На его борту - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт американской NASA Лорал O'Хара. Экспедиция происходит в рамках соглашения России и США о перекрёстных полётах.

"Союз-МС 24" стартовал из Байконура в 18.44 по московскому времени в пятницу. Его полёт проходил по по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения, и время в пути до МКС составило чуть более трёх часов.

Российские космонавты проведут на МКС 365 дней и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25" в сентябре 2024 года. Лорал О'Хара должна покинуть МКС на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, когда её сменит другой американский астронавт.

В планах росийской части экипажа - четыре выхода в открытый космос, встреча четырёх грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований. Лорал О'Хара, как сообщает NASA, будет ответственна за несколько десятков экспериментов.