"Союз-МС 24" с космонавтами из России и США пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-МС 24", запущенный сегодня с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции. На его борту - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт американской NASA Лорал O'Хара. Экспедиция происходит в рамках соглашения России и США о перекрёстных полётах.
"Союз-МС 24" стартовал из Байконура в 18.44 по московскому времени в пятницу. Его полёт проходил по по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения, и время в пути до МКС составило чуть более трёх часов.
Российские космонавты проведут на МКС 365 дней и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25" в сентябре 2024 года. Лорал О'Хара должна покинуть МКС на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года, когда её сменит другой американский астронавт.
В планах росийской части экипажа - четыре выхода в открытый космос, встреча четырёх грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований. Лорал О'Хара, как сообщает NASA, будет ответственна за несколько десятков экспериментов.
- Полёт Кононенко, Чуба и О'Хары должен был состояться ещё в марте. Однако после того, как в пристыкованном к МКС спускаемом модуле "Союз" была обнаружена утечка охлаждающей жидкости, срок возвращения предыдущего экипажа - российских космонавтов Сергея Прокофьева и Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио - был отложен на полгода.
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