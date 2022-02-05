"Мемориал" проверят по статье о реабилитации нацизма

Следственный комитет России начал проверку общества "Международный Мемориал" после обращения движения "Ветераны России". Оно требует привлечь "Мемориал" к ответственности за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает РБК.

Председатель правления общества Ян Рачинский сообщил, что его уже вызвали к следователям.

"Ветераны России" обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру 27 декабря, накануне слушаний о ликвидации "Международного Мемориала" в Верховном суде. Представители движения в открытом письме утверждали, что обнаружили в списке жертв политических репрессий, который составляет "Мемориал", имена ещё 19 "нацистских пособников, на чьих руках кровь мирных граждан". В "Мемориале" ранее признали ошибку в базе данных и исправили её.

Обвинения в реабилитации нацизма общество категорически отвергает и считает, что прокуратура использовала обращение "Ветеранов России" без всякой проверки.

По статье за реабилитацию нацизма грозит до пяти лет тюрьмы.

"Ветераны России" в октябре 2021 года жаловались в Следственный комитет и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости тратить миллионы на празднование Дня Победы. Следователи начали проверку высказываний рэпера. В ноябре стало известно, что Моргенштерн уехал из России.

В яваре "Ветераны России" пожаловались в Следственный комитет и Генпрокуратуру на писателя Виктора Шендеровича, признанного СМИ-"иноагентом". Авторы заявления потребовали привлечь Шендеровича к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма. Отдельно "Ветераны России" отметили, что празднование Дня Победы Шендерович называет "победобесием", а шествие "Бессмертный полк" "глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал". Шендерович покинул Россию.

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