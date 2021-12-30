Жителя Владивостока осудили за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Приморский краевой суд признал жителя Владивостока виновным в реабилитации нацизма из-за фотографии немецкого диктатора Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденного приговорили к десяти месяцам обязательных работ, в этот срок из его зарплаты будет удержано 15 процентов в пользу государства. Он разместил фотографию Гитлера 9 мая прошлого года. Суд отметил, что Гитлер в 1946 году признан Международным военным трибуналом нацистским преступником.

"Бессмертный полк" – это общественное движение, цель которого – сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно участвуют в шествиях с фотографиями своих воевавших предков. В 2020 году акцию провели онлайн из-за пандемии коронавируса.

За тот год было возбуждено не менее девяти уголовных дел в отношении пользователей, которые отправляли на сайт "Бессмертного полка" фотографии Гитлера или его ближайших сподвижников. Организаторы сообщали, что таких попыток было несколько сотен, некоторые из фотографий появились на сайте. В Следственный комитет передали список IP-адресов, с которых поступали изображения, после чего следователи начали устанавливать личности их отправителей и возбуждать уголовные дела.

В Воронеже жителя оштрафовали на 90 тысяч рублей. В Ульяновской области - на 120 тысяч рублей. Житель Татарстана получил год лишения свободы условно и штраф в 150 тысяч рублей. В Коми осужденного оштрафовали на 60 тысяч рублей и конфисковали у него ноутбук.

В результате в апреле 2021 года статью о реабилитации нацизма ужесточили, добавив в нее реальные сроки до пяти лет. По этой статье к четырем годам приговорили подростка, который справил нужду на портрет ветерана.

В 2021 году уголовные дела продолжились. 20-летнего жителя Томска Сергея Сахарова приговорили к двум годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей за попытку разместить на сайте "Бессмертного полка" фото Йозефа Геббельса. Жителя Оренбурга Андрея Акимова приговорили к году исправительных работ за заявку на с фотографией Гитлера.