SpaceX вывела на орбиту четвёртую миссию астронавтов на МКС

Ракета-носитель "Фалькон-9" компании SpaceX вывела на орбиту экипаж миссии на Международную космическую станцию. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10:54 по московскому времени, трансляция велась в официальном канале НАСА.

В экипаж корабля, получившего название Freedom ("Свобода"), вошли астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и представительница Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти. Им предстоит пробыть на орбите около шести месяцев.

Корабль "Крю дрэгон", используемый в миссии, впервые отправился на орбиту, первая ступень "Фалькон-9" ранее использовалась трижды. Запуск изначально планировался на 23 апреля, однако НАСА вынуждено было перенести его на более поздний срок.

Задержка была вызвана тем, что плохие погодные условия не позволяли вернуть на Землю космических туристов, составлявших экипаж полностью коммерческой миссии компании Axiom Space, их корабль приводнился только 25 апреля.