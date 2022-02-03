НАСА: В начале 2031 года МКС упадёт на дно Тихого океана

Международная космическая станция, закончив работать в 2030 году, погрузится на дно Тихого океана, в так называемую Точку Немо, – сообщает американское космическое агентство НАСА.

Точка Немо – это самое удалённое от суши место на планете Земля, также известное как кладбище космических кораблей. Сюда падает космический мусор и старые спутники. В 2001 в Точке Немо приземлилась российская космическая станция "Мир". МКС окажется там предположительно в начале 2031 года.

МКС — совместный проект пяти космических агентств — находится на орбите с 1998 года. С 2000 года здесь постоянно работает международный экипаж. В лаборатории микрогравитации было проведено более 3000 научных исследований.

Однако план дальнейших совместных работ утвержден только до 2024 года. Любое продление должно быть согласовано со всеми партнерами МКС.

НАСА заявило, что в будущем главную роль в космической отрасли будет играть коммерческий сектор. План вывода МКС из эксплуатации знаменует собой переход к новой эпохе для деятельности на низкой околоземной орбите — области космического пространства, близкой к Земле.

"Частный сектор технически и финансово способен разрабатывать и эксплуатировать коммерческие низкоорбитальные направления с помощью НАСА", — заявил начальник коммерческого направления космического агенства Фил Макалистер.

В 2020 году НАСА заключило контракт с техасской компанией Axiom Space на строительство как минимум одного обитаемого модуля, который будет прикреплен к МКС. Есть надежда, что эти новые проекты окажутся на орбите до того, как МКС будет выведена из эксплуатации.

Коммерческий сектор уже является важной частью космической программы США, а частные компании отвечают за доставку экипажей и грузов. Для этого также используются российские космические корабли "Союз" и "Прогресс".

НАСА заявляет, что сэкономит 1,3 миллиарда долларов благодаря переходу к частному сектору для работы на низкой околоземной орбите. Оставшиеся деньги можно будет потратить на исследование дальнего космоса.

В интервью российскому информационному агентству "Интерфакс" в декабре 2021 года глава российской космической программы Дмитрий Рогозин заявил о готовности работать с НАСА и после 2024 года.

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