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Спасатели не нашли застрявших во льдах косаток

Косатки
Косатки

Стая косаток, застрявших во льдах у берегов Японии, вероятно, спаслась. Об этом сообщили японские власти.

Косаток, в панике пытающихся сделать вдох среди битого льда, обнаружили во вторник утром, 6 февраля. Зоозащитники запустили беспилотник и насчитали не менее тринадцати косаток с детёнышами.

По словам японских чиновников, к вечеру стая косаток переместилась на север, а утром пропала. "Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться", – сказал представитель близлежащего японского города Раусу.

Зоозащитники призывали японские власти мобилизовать ледокол для спасения косаток. В правительстве заявили, что "следят за ситуацией, пока Япония и Россия общаются по этому вопросу". Косатки находились в японских водах, но недалеко от Кунашира, российскую принадлежность которого оспаривает Япония. МИД России заявлял, что японская сторона за помощью не обращалась.

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