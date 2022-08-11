Иcтощённого кита усыпили во время спасательной операции

Белого арктического кита – белуху, который заплыл во французскую реку Сену и отказывался есть, усыпили. Белуху пытались спасти больше недели.
Ветеринары планировали перевезти четырёхметрового кита в морской порт, опасаясь, что животное больше не выживет в тёплой из-за жары речной воде. Белуху переместили в грузовик-рефрижератор в сумерки и старались охлаждать влажными полотенцами.
Однако во время поездки белуха стала задыхаться. "Страдание животного было очевидно и нужно было его прекратить, поэтому нам пришлось приступить к эвтаназии кита", – сказала ветеринар Флоренс Куртуа, принимавшая участие в спасательной операции.
Накануне экологи предупреждали, что поездка может вызвать у белухи смертельный стресс.
Истощённого кита – на фото с воздуха видны его рёбра и позвоночник – безуспешно пытались накормить почти неделю. Спасатели предлагали белухе мёртвую сельдь и живую форель, а ветеринары – лекарства и витамины для стимуляции аппетита. Медицинский осмотр во время спасательной операции показал, что у белухи нет пищеварительной активности.
- В мае 2022 года во французскую Сену заплыла "неизлечимо больная" косатка. Её пытались выманить в море с помощью беспилотника, издающего звуки косатки, но безрезультатно: из-за болезни косатка была дезориентирована. Через несколько дней она умерла.