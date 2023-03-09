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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в доме в пригороде Читы

В многоэтажном жилом доме в пригороде Читы, в населённом пункте Антипиха, в четверг произошёл взрыв газа. Под разрушенными конструкциями остаются люди, сообщило управление МЧС по Забайкальскому краю.

"После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажами услышали человеческие голоса. Ведутся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей", - говорится в распространённом сообщении.

По данным МЧС России, при взрыве пострадали шесть человек. Также отмечается, что спасены 11 жильцов, в том чисде двое детей. Повреждения в пятиэтажном доме получили шесть квартир.

Возбуждено уголовное дело, в том числе, по статье о халатности.

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