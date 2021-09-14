Спектакль "Первый хлеб" вновь появился в афише "Современника"

Московский театр "Современник" вернул в афишу на октябрь спектакль "Первый хлеб" , который обвиняли в оскорблении ветеранов. Показы запланированы на 3 и 4 октября. При этом, как сообщили "Интерфаксу" в театре, окончательное решение о том, будет ли показана постановка и когда, руководством театра пока не принято, а афиша на октябрь - предварительная.

Премьера спектакля польского режиссёра Бениамина Коца состоялась 19 июля. Спустя два дня общественная организация "Офицеры России" пожаловалась на театр в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы. В организации заявили, что в спектакле "чрезмерно используется ненормативная лексика", присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви", а также содержатся оскорбления ветеранов и членов их семей. Возмущение общественников вызвал монолог исполнительницы главной роли в "Первом хлебе", народной артистки России Лии Ахеджаковой. Её героиня на кладбище в состоянии алкогольного опьянения обращается, в том числе с использованием ненормативной лексики, к Герою Советского Союза ветерану Великой Отечественной войны, похороненному рядом с её мужем. Прокремлёвское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".

После начала прокурорской проверки из монолога Ахеджаковой убрали нецензурную лексику, передавало "Эхо Москвы".

В конце июля глава следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин взял на контроль проверку жалобы на спектакль "Первый хлеб". В конце августа СМИ сообщали, что постановку убрали из афиши "Современника".