Удастся ли когда-нибудь преодолеть пропасть, которая возникла между русским и украинским народами в результате развязанной Владимиром Путиным войны? Виталий Портников беседует с Михаилом Касьяновым. Эфир в 20:30.
Михаил Касьянов: Россия должна будет заплатить за разрушение Украины. Эфир в 20:30
Бывший премьер-министр России о войне Путина
Удастся ли когда-нибудь преодолеть пропасть, которая возникла между русским и украинским народами в результате развязанной Владимиром Путиным войны? Виталий Портников беседует с Михаилом Касьяновым. Эфир в 20:30.
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