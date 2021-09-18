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Грани времени

Список Навального против списка Собянина. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный, Сергей Собянин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 37-й недели 2021 года

Готов ли Кремль обрушить интернет из-за стратегии "Умного голосования"? Почему Google и Apple уступили Кремлю и удалили приложение "Навальный" из своих магазинов, Telegram также дал задний ход? Каким будет ответ команды политика, отбывающего срок во владимирской колонии?

Отберут ли коммунисты, "эсеры" и сторонники Жириновского конституционное большинство у "Единой России" в новой Государственной Думе? Появится ли в Охотном ряду пятая системная партия? Поможет ли несистемной оппозиции "Умное голосование"?

Новые аресты гражданских активистов в дни голосования. Следственный комитет объявил об уголовном деле по статье "склонение к массовым беспорядкам", по нему проходят как минимум 11 человек в семи регионах России. Станет ли эта история "Новым величием -2"?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Виталием Шкляровым, профессором Хабаровского государственного университета экономики и права Виталием Блажевичем, специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким и редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым.

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