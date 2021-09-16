"Это не выборы, это протест". Соцсети об "умном голосовании"

Весьма ожидаемое политическое событие: команда Алексея Навального опубликовала свои рекомендации в рамках проекта "Умное голосование".

Как и стоило ожидать, у демократически настроенных избирателей нашлись серьёзные нарекания по нескольким московским округам.

Алёна Попова:

Умное голосование не поддержало нашу команду, а поддержало кандидата от КПРФ, который голосовал за мракобесные людоедские законы, гомофобию, вывод абортов из ОМС, закон "подлецов", реестр запрещенных сайтов.

Выбор УГ есть их выбор. Вся социология подтверждала, что мы идем нос к носу и наша разница с кандидатом от КПРФ не просто разница, а статистическая погрешность. Не могу сейчас выложить саму социологию, потому что по закону уже нельзя, но Вы сами можете найти и проверить.

Меня спрашивают, буду ли я поддерживать такого кандидата? Нет, не буду. Иначе я не смогу спокойно спать, что призывала поддержать человека, который за честь наших олигархов, попавших под санкции по закону Магницкого, наказал российских детей законом Димы Яковлева. Кандидата, который ехидничал на счет нашего закона о домашнем насилии.

Если коротко, он голосовал, когда был депутатом, за те репрессии, с которыми мы всей нашей командой боремся. И вот вне зависимости от любых событий, мы никогда не предадим своих убеждений и не сможем поддерживать такого человека. Никогда и не при каких условиях.

Кирилл Гончаров:

За годы правления Владимира Путина мы будто бы сделали вид, что привыкли принимать за данность чужие решения. Привыкли не оспаривать их, соглашаться.

Я с уважением отношусь к списку УГ, это их личный выбор, на их собственных критериях. Обижаться, обвинять их в несправедливости и необъективности я не имею морального права.

Естественно, я и моя огромная команда несогласны с этим решением, всем критериям декларируемым УГ - мы соответствовали, значит, критерии другие.

Что дальше? Выборы уже в пятницу, мы продолжаем активную кампанию, ничто не может повлиять на нашу деятельность. А избиратель пусть решит сам.

Александра Гармажапова:

Феминистка Алёна Попова идёт от «Яблока» с очень сложной повесткой в нашей патриархальной стране. И то, что её не поддержали даже морально, ну, это некрасиво как минимум.

То, что яблочник Кирилл Гончаров тоже пришёлся не ко двору, также заставляет задуматься. С Гончаровым знакома лет 10 и ничего плохого о нём сказать не могу.

Спасибо хоть Борис Вишневский не продинамили, но, видимо, совсем зашквар был бы.

Марина Литвинович:

Мы с самого начала кампании публично заявляли, что «Умное голосование» — хороший механизм консолидации протестных голосов, которому мы доверяем. Мы даже предлагали нашим оппонентам заключить соглашение и сняться в пользу кандидата УГ, когда это было возможно, потому что нам важно не кресло в Думе, а оппозиционный депутат, представляющий интересы жителей. Оппоненты отказались.

Я и моя команда сделали все, что могли. Благодаря вашей поддержке, мы провели хорошую избирательную кампанию. И я уверена в своей позиции и поддержке в округе. И решение «Умного голосования» в нашем округе считаю большой ошибкой.

Но решать за вас — неправильно. Если вы хотели поддержать «Умное голосование», голосуйте за кандидата, которого оно предложило. Если вы хотели поддержать меня — голосуйте так, как подсказывает ваше сердце.

Юлия Галямина:

Не скрою — мне сейчас очень непросто. Самое тяжелое в жизни — это нравственные дилеммы. И сейчас я нахожусь ровно в такой ситуации.

Я поддерживаю «Умное голосование», считала и считаю его хорошей стратегией, создающей новые политические возможности.

Я поддерживаю Марину Литвинович, которая мужественно вышла не передовую вместо меня после моего приговора по политической «дадинской» статье, запрещающего мне выдвигаться. Марину Литвинович, члена нашей команды, опытного политика с большим будущем. Политика, который, что важно, умеет публично признавать ошибки прошлого и двигаться в будущее.

Как вы знаете, предательство для меня — недопустимо. В данной ситуации, увы, кого бы я не поддержала, — для себя я буду воспринимать это именно как предательство.

Я не могу призвать своих соседей и сторонников голосовать за кого-то из кандидатов. Но я призываю вас голосовать по собственной совести.

Денис Билунов:

Конечно, решение поддержать Анастасию Брюханову вместо Марина Литвинович - это большая ошибка. Волков защищает эту ошибку, опираясь на набор неких формальных критериев, которые были разработаны в ФБК (это не только результаты опубликованных опросов, но и другие количественные параметры - типа, как я понимаю, размера бюджета кампании, масштабов агитации и т.п.) Как говорится, "мы проделали огромную работу". Увы, напрасные усилия - механическое использование этих формальных критериев в избирательных округах с острой конкурентной ситуацией не только не гарантирует оптимальный результат, но и наносит заметный ущерб бренду УГ в целом, потому что сильно демотивирует собственное ядро поддержки.

Отдаю себе отчет в том, что мое суждение пристрастно - иначе и быть не может в этой ситуации - но предпримем попытку взглянуть на нее объективно. Допустим на минуту, что оценка Волкова верна и шансы Брюхановой выше, чем у Литвинович. Сниматься, как известно, уже поздно - обе фамилии все равно будут в бюллетене. Избиратели, собравшиеся голосовать за Литвинович, едва ли изменят свою точку зрения - на то, чтобы их побудить их к этому, элементарно нет времени, к тому же мы знаем, как непросто было Галяминой убедить многих своих сторонников поддержать Марину в ситуации, когда она сама не может баллотироваться. Сама Галямина в этом округе стабильно набирает двузначное число процентов на всех выборах, начиная с 2014 г. (тогда, позволю себе заметить, в нашем прямом споре Волков в это не верил - в результате чего ФБК призвал к бойкоту и лишил Галямину шансов на победу). Таким образом, наиболее вероятный расклад сейчас - около 30% у Хованской и чуть больше суммарно у Брюхановой и Литвинович (не так важно, с каким распределением, но даже если Марина прямо сейчас начнет агитировать за Брюханову, максимум, чего она добьется - это неявки четверти-трети своих сторонников на участки и дополнительно 2-3% для Насти.

Может показаться, что это рассуждение справедливо и для варианта, в котором УГ поддержало бы Литвинович. Но это не так - основа поддержки Галяминой формировалась годами упорной работы в округе ее самой и ее команды, речь идет именно о ядре демократического электората, о людях, которые

принимают решение о поддержке, не потому что им пару раз сунули в ящик красивую листовку или прислали письмо через рассылку ФБК. Нынешняя рекомендация УГ для них - тяжелое разочарование. В то же время для сиюминутных сторонников Брюхановой отсутствие поддержки УГ было бы не более, чем досадным факапом - и надо понимать, что в случае поражения ни Кац, ни Брюханова в этом округе, в отличие от Галяминой, больше не появятся.

Имеет смысл также напомнить, что именно команда Каца месяц отказалась от предложения Литвинович - публично договориться о взаимном признании рекомендаций УГ - тогда, по крайней мере, было бы время объяснить это избирателям.

Жаль, что УГ компрометирует себя такими недальновидными ляпами - в целом эта стратегия, конечно, является наиболее реалистичным способом сопротивления режиму в нынешних обстоятельствах. Но подход "лес рубят - щепки летят" недопустим для демократической оппозиции. Не говоря уже о том, что в данном случае речь идет о медийной истории в знаковом округе - и цена такой ошибки высока.

Иван Преображенский:

Умное голосование по ряду избирательных округов не достигнет своей цели просто потому, что нарушает собственные принципы. Например, 198 округ в Москве - лишнее доказательство того, что без Навального его команда не готова, к сожалению, поддерживать других оппозиционеров "с позицией", таких как Марина Литвинович. Тем более, что за Марину Литвинович агитирует Юлия Галямина.

В итоге, Умное голосование предлагает поддержать по округу административного кандидата-спойлера Брюханову. Я согласен с Александром Кыневым, что есть два таких кандидата: Хованская и Брюханова. И УГ нарушает тут принцип не предлагать административных кандидатов.

Между тем, жесткая моральная позиция - то немногое, что есть у оппозиции и в чем она могла бы быть сильнее российской власти.

Это и техническая ошибка, с точки зрения электоральной тактики. Потенциальные избиратели Литвинович не проголосуют за Брюханову. Брюхановские голосовали бы за Литвинович. И мифические рейтинги тут не играют роли.

Николай Подосокорский:

Как можно было предпочесть выдвиженку одиозного Максима Каца Брюханову деятельной Марине Литвинович? Нет, умное голосование умным голосованием, но думать всегда надо своей головой. Надеюсь, Литвинович победит, хотя УГ ей изрядно подгадило и, скорее, выступило на стороне кандидата от власти.

Людмила Телень:

Ночью в 198 округе начался сбор подписей с предложением к организаторам УГ изменить рекомендации в этом районе Москвы. Можно посмеяться над тем, что муниципальные депутаты и избиратели обращаются к «начальству» УГ за поддержкой. А можно увидеть совсем другое: никому не интересные думские выборы на наших глазах превращаются в политически значимую процедуру. Избиратели увидели в них смысл и всерьёз думают о том, как с толком использовать свой голос. К утру письмо подписали более 100 человек.

Александр Кынев:

По поводу умного голосования - люди не пешки и не чья то собственность, у них есть свобода воли. В большинстве округов рекомендации УмГ вполне адекватны, но на мой взгляд, есть и ошибки (уверен что округ 198 грубая политическая ошибка, все помнят историю с 30 округом МГД и Юнеманом, по поводу которого я лично с руководством штаба УмГ неоднократно общался, но меня слушать не захотели, сделали по своему - результат известен). Поэтому если вы фанат, то вообще сомнений нет - УмГ. Если не знаете, так как сложно оценить - УмГ хороший индикатор. Но если вы уверены, что УмГ ошибается по той или иной причине, то делайте по своему. Даже по обращению Волкова у меня есть ощущение, что они сами понимают, что кое где накосячили и дали вредные советы.

Аббас Галлямов:

В некоторых округах выбор «Умного голосования» кажется мне неправильным. Думаю, что у многих есть сейчас такое же ощущение. При этом худшее, что могут сейчас сделать оппозиционеры, - это начать вываливать свои претензии в паблик. В этом смысле им надо поучиться у американцев. Там однопартийцы до праймериз друг друга только что матом не кроют, но после того, как съезд выдвинет единого кандидата, они переключаются в другой регистр: жмут тому, кого ещё вчера полоскали, руку и начинают за него агитировать.

Илья Васюнин:

за прошедшие полдня — голосуйте за женщин, да нет, не за тех, смерть коммунистам, да это либерал, а не коммунист, все равно смерть — совершенно уже очевидно что запретив т.н. умное голосование, власть совершила политическую ошибку: с целью успеха на выборах его нужно было не запрещать, а РЕКЛАМИРОВАТЬ

Антон Красовский:

Обожаю унылое голосование. За что же вам опять предлагают вписаться? КПРФ, Справедливая Россия и прочие акторы поддержки выборов 2011 года.

Уже выросли и даже умерли некоторые участники тех митингов, а предложения от Гудкова и навальнят-беженцев все те же.

То есть кто надоел-то? Вы и надоели! Бездарные, глупые, тупые распильщики донатов.

Олег Лурье:

Вот смотрю я на эту историю с умным голосованием за коммунистов, слышу треск ломаемых копий и не понимаю. А в чем, собственно, дело? Все же лежит на поверхности. Леня Волков в последний момент, когда, казалось, что уже всё, смог удачно монетизировать изначально бессмысленную идею «умного голосования», просто продав её коммунистам. На корню. Оптом. Задорого.

Деньги, в которых так остро нуждался Волков после посадки Навального, у КПРФ были всегда. Спонсоры с миллионами долларов и бюджетное финансирование больше чем на миллиард рублей ежегодно. Предполагаю (других реальных вариантов и причин не вижу), что Волков провел переговоры с представителями верхушки КПРФ и оперативно продал им своё «умное голосование». Продал вместе со всеми сопутствующими радостями: от информационных ресурсов и западной поддержки до толпы свято верящих хомяков.

Егор Холмогоров:

"Умное Голосование" = Коммунистическая Революция.

Извините, другой либеральной оппозиции у них для нас как не было 105 лет назад, так и нет.

Массовое голосование за коммунистов смущает многих и в рядах той самой оппозиции.

Андрей Морев:

УГ предлагает вернуться в СССР.

61% поддержанных кандидатов от КПРФ.

Мне лично туда не надо.

Андрей Зубов:

Коммунисты - 137+1 (Коммунисты России) - 63% списка

Справедливая Россия (Прилепинцы) - 48 - 22% списка

ЛДПР (Жириновцы) - 20 - 9% списка..

Суммарно три эти партии занимают 94% мест в Думе, если, следуя желанию поддержать Навального, за них проголосует большинства избирателей России.

Да в такой Думе не будет единороссов, но будут почти только сталинисты, чекисты, фашисты, крымнашисты, империалисты и такие же воры, как единороссы. Будет и соответствующая внутренняя и внешняя политика.

Неужели избрать такую Думу, добровольно отдать голоса за скопище негодяев, это значит поддержать Вас, дорогой Алексей Анатольевич? Неужели такая Дума на Ваш взгляд будет лучше нынешней? Неужели Ваше новое глубокое чувство христианина, Ваша любовь к правде Христовой, о которой Вы много говорили в последнее время, велит Вам призывать граждан России, уважающих Вас за Ваш подвиг, голосовать столь ужасным образом?

Не могу поверить. Это не Вы составляли эти преступные списки. Порядочные и благородные люди в них наперечет. Непорядочные, откровенно преступные - на сотни.

Опомнитесь, дорогой Алексей Анатольевич, где Ваша христианская совесть? Где Ваша Правда перед нелицеприятным судом Божьим?

Миша Козырев:

Я смотрю на рекомендации Умного Голосования и у меня плавится мозг. Алексей Навальный, отважный политик, герой, которого уничтожали, травили, посадили, человек, который своими поступками заслужил моё доверие, рекомендует мне проголосовать за КПРФ.

Я проклял коммунистов много лет назад. Я был так счастлив, когда то государство, в котором я родился, кануло в лету. Я так надеялся, что эти люди больше никогда не получат шанс управлять моей родиной, но они восстали из ада, отъели животы, а теперь крестятся и рассказывают мне, как они "сберегли православную церковь". Моя рука никогда не поднимется поставить галочку напротив партии КПРФ. Как и напротив партии Единая Россия. Как и напротив партии ЛДПР. Как и напротив других марионеточных объединений.

Как мы дошли до такого омерзительного тупика?

Как мы позволили им так себя изнасиловать?

Как мы безмолвно приняли расправу с достойными людьми, пытавшимися что-то изменить? Одних отстранили, других выдавили из страны, третьих физически уничтожили...

В какое позорище мы позволили им превратить свою родину... Как мы сможем это объяснить своим детям? (тем, кто не уедет жить в другие страны)...

Ян Рачинский:

Как уверяют многие сторонники УГ, голосовать за "непроходного" (по мнению УГ) кандидата - все равно, что отдать голос ЕР или отнести его на помойку.

Но мне почему-то кажется, что голос, отданный за любую из думских партий, - это тоже голос на помойку, разве что не в центр ее, а в один из углов.

Маловероятно, что от такого редизайна запах сколько-нибудь улучшится.

Странной кажется сама идея, что от пересадки этих музыкантов квартет зазвучит лучше.

И передраться они не передерутся, косолапый мишка не позволит. Придется слушать все ту же музыку.

И голосованием за этих музыкантов вряд ли кто-то будет потом гордиться.

Валерий Шубинский:

Понятно, что на состав правительства эти выборы не влияют и на процесс законодательной деятельности, в общем, тоже.

Вопрос 1: зачем в них участвовать?

Варианты ответа:

1)Провести в Думу конкретного пристойного кандидата и через него решать практические вопросы. Тут все понятно, но это относится только к мажоритарным округам.

2)Продемонстрировать властям свою позицию, надеясь, что они ее как-то учтут.

Какую позицию демонстрирует голосующий за КПРФ, ЛДПР, Миронова-Прилепина? "Требуем больше ада, Путин плох, потому что он недостаточно фашист. Требуем большего огосударствливания экономики, более агрессивной внешней политики, большей жесткости к прозападной оппозиции и всякого рода стогендерам".

Вопрос 2: можно ли такое голосование считать умным?

Контраргументы в целом известны уже давно.

Павел Пряников:



В «Умном голосовании» по одномандатным округам безоговорочные лидеры с огромным отрывом – кандидаты от КПРФ. И это логично. Я давно уже говорю, что в России есть только две классические партии – с идеологией, внутренними правилами, действующим реготделениями и искренними сторонниками – КПРФ и Яблоко.

Насколько понимаю, и УГ выбирало кандидатов от КПРФ во многом по этому принципу – это не винтики, а люди с убеждениями.

По моему округу в ЦАО выбрали Митрохина из Яблока. И это правильно. Он по социологии лидер среди всех кандидатов (кроме идущего от власти Леонова), и в целом давно заслужил институционализировать свою борьбу за лучшую Москву.

Также логично, что по другим округам Москвы выбрали тех кандидатов от КПРФ, кого и я лично знаю как честных, умных и принципиальных людей, которые принесут пользу обществу – Сергея Обухова, Михаила Лобанова, Дениса Парфёнова и Анастасию Удальцову.

В добрый путь!

Евгения Альбац:

Еще раз: включите голову! Это — не выборы, выборов нет. Это — протест. Это голосование за партию Навального под названием "Умное голосование". КПРФ ничего не решает , как в принципе Дума, парламент ничего больше не решают — это машинка для штамповки решений Кремля. Решает только протест.

Кирилл Рогов:

Действительно, вот – фундаментальный для понимания политических процессов тезис: тот, кто может влиять на исход выборов, тот и является политической партией. Регистрируете вы ее или не регистрируете, допускаете до выборов или нет. И если соратники Навального сумеют показать, что, будучи не зарегистрированными, не допущенными и даже вовсе запрещенными, они способны обеспечить согласованное голосование большого числа поддерживающих их людей, и таким образом значимо повлиять на исход голосования, то это будет означать, что они партия, располагающая реальным ресурсом поддержки и способная эту поддержку стратегически использовать в электоральных целях.

Олег Козырев:

На этих выборах мой кандидат - мой старый товарищ Алексей Навальный.

И мне приятно, что как бы его ни снимали с выборов, ни пытались убить, ни сажали в тюрьму - а он создал политическую ситуацию, когда вполне себе четко и внятно можно отдать за него голос.

Весьма умно!

Фёдор Крашенинников:

Противники «умного голосования» возмущаются так, будто команда Навального под пулеметами кого-то к чему-то принуждает.

Да проголосуйте вы еще раз за своих прекрасных кандидатов с нулевыми шансами на победу, раз уж вам так не нравятся предложения «умного голосования»! Уймитесь только, сил нет читать все это бесконечное «никогда не буду».

Я же призываю всех, кому мое мнение интересно, проголосовать как предлагает команда Навального. Сделайте это сами и уговорите тех, кто готов услышать правду: выборов нет, хороших кандидатов нет, есть голосование против ЕР и Путина.

Дмитрий Колезев:

У меня простое отношение к «Умному голосованию».

Это вещь, которая родилась не от хорошей жизни. Те, кто критикует «Умное голосование», критикуют его так, как будто выборы в России — это по-прежнему выборы. Но ведь нет. Выборы превратились в способ удержания власти узкой элитной группой. Это политический спектакль, который проводится в режиме спецоперации, чтобы легитимировать власть (другого способа легитимации у нее нет). «Умное голосование» придумано, чтобы сломать сценарий этого спектакля.

«Умное голосование» критикуют за то, что оно предлагает неэтичный и «неосмысленный» выбор. Но на этих выборах нет выбора, «Умное голосование» его дать не может. Это просто лом, который засовывается в шестеренки сконструированной Кремлем политической машины. Никто точно не знает, что будет, если этот лом засунуть в шестеренки достаточно глубоко и сильно. Может, машину заклинит и она задымится, может, лом выскочит обратно и ударит по лбу, а может, вообще ничего не произойдет — окажется, что шестеренки могут пережевать этот лом и машина поедет дальше.

Но есть эта машина и есть этот лом. Ничего другого под рукой не находится. Участвовать ли в засовывании лома в машину — каждый решает сам.

Иван Бабицкий:

Мне, как и всем, не везде нравится выбор "умного голосования", но обсуждать его до 20-го числа не буду. Решено - значит, решено; лучше либералам голосовать консолидированно и часто проигрывать, чем голосовать вразнобой и проигрывать всегда.

Многие критикуют УмГ именно за "слепое следование чужим указаниям" - но оно не слепое, а вполне сознательное: именно это и называется консолидацией. Когда каждый думает своей головой - это в нынешней ситуации означает выигрыш административного кандидата, поскольку свободные люди думают по-разному, а не под копирку, и их голоса неизбежно распыляются.

Естественно, в устах сторонников Явлинского "думать своей головой" значит всем дружно и не рассуждая голосовать за кандидатов "Яблока" (они не предполагают, что люди демократических убеждений могут не придерживаться Принципа демократического единомыслия) - но в жизни такая диалектика не работает.

А ошибки бывают всегда, это не трагедия. И если Навальный из тюрьмы призывает проголосовать именно по этому списку - то для меня он достаточно хорош.

Иван Давыдов:

Опять парад людей в белых пальто.

Невозможно просто.

1) Нет, вас не заставляют "отдать голос за сталиниста". Ваш голос - только ваш, и вам решать, как им распорядиться. Вам просто предлагают вполне рациональный вариант решения.

2) Рассуждая об "убеждениях", "принципах" и прочих замечательных вещах, вы делаете вид, будто в стране происходят выборы. Нет, это не выборы.

Проект Навального исходит как раз из предпосылки, что это не выборы. И пытается взломать систему, используя ее же средства. Превращая мерзкого сталиниста в орудие борьбы с ныне действующим режимом.

Выборы можно попытаться превратить в процедуру по вынесению вотума недоверия Путину.

Тот момент, что при этом используются люди, которые больше всего на свете боятся огорчить Путина (Зюганов, например), только добавляет действу красоты. Ну, на мой испорченный вкус, по крайей мере.

3) Этот пункт - ко всем людям доброй воли, не только к людям доброй воли в белых пальто. Не ждите оглушительного успеха, чтобы потом не расстраиваться. Если случится хоть какой-нибудь - порадуемся, нет - так что ж. В глотку стране вцепились злые, сильные, совсем не глупые (ну, в определенном смысле) люди. Они челюсти просто так не разожмут.

Я в таких случаях вспоминаю вариант притчи о двух лягушках, которые свалились в горшки со сметаной. Одна сразу утонула, другая барахталась, барахталась, и тоже, конечно, утонула, но так уже устала, что смерть ее не особенно напугала.

"Лучше помучиться", - как говаривал товарищ Сухов. Который, кстати, в наше непростое время оказался бы неплохим кандидатом от КПРФ для списка Навального.

Мария Кувшинова:

Умное голосование — это не про выборы своих реальных представителей, не про прекрасную Россию будущего. Это инструмент протестного голосования — и это шанс на создание новой динамики, хоть какой-то, но для этого в нем должно принять участие как можно больше людей.

Иван Курилла:

В последние дни перед выборами многие уважаемые люди (опять) высказались в том смысле, что видят в голосовании моральный смысл, и потому не могут голосовать за коммунистов, жириновцев и т.д. Больше того, некоторые уверяют, что голосование за ту или иную партию (кандидата) - это именно моральный выбор, и только он.

Не призывая голосовать за конкретную партию, я все же позволю себе (еще раз) возразить на эту (очень популярную) точку зрения. Есть страны, в которых политическая жизнь начала развиваться гораздо раньше, чем у нас, и стоит взглянуть, как это у них.

Ну вот, извините, США. Там в 2016 и в 2020 году в выборах участвовал Дональд Трамп. И собрал 60-70 миллионов голосов оба раза. Думаете, все семьдесят миллионов (почти половина избирателей, пришедших на выборы в 2020 году) поддерживали Трампа "морально-этически"? То есть согласны с его отношением к женщинам, например? Нет, конечно, - среди голосовавших за него были не только "трамписты", но и традиционные республиканские избиратели, и люди, не хотевшие видеть в Белом доме Хиллари Клинтон или Джо Байдена. Они не пошли голосовать, например, за Гэри Джонсона или Джо Йоргенсена (знаете таких? а они были в бюллетенях).

Ладно, я уже слышу возражение, - мол, там проблемы с личным поведением, а тут историческая ответственность. Ну да, - Демократическая партия в конце 19 века несколько десятилетий не могла попасть в Белый дом, поскольку республиканцы на каждых выборах напоминали про их ответственность за Гражданскую войну. Однако со сменой поколений этот довод перестал работать, - Вудро Вильсон и Франклин Рузвельт были избраны (несмотря на то, что демократы в то время продолжали быть сторонниками сегрегации, и вовсе не покаялись за рабство).

Ладно, вот вам еще одна история, - на этот раз про Францию эпохи Ришелье (мы же все выросли из трех мушкетеров?). Именно в ту эпоху Франция - неожиданно для соседей - выросла в ведущую европейскую державу, способную противостоять - и даже побеждать - Габсбургов, окружавших Францию с нескольких сторон. Генри Киссинджер объясняет этот быстрый взлет тем, что Ришелье отказался от смешения политики и морали (в ее тогдашнем понимании): он, примас католической церкви своей страны, заключал союзы с протестантскими князьями Германии против католиков Австрии, - да что там, Франция первой установила отношения с мусульманской Османской империей, главным врагом христианской Европы на протяжении нескольких столетий! Современники упрекали Ришелье за аморальность таких союзов, а тот отвечал, что у государства, в отличие от человека, не бывает загробного воздаяния.

Так вот. Каждый волен голосовать так, как подсказывает его совесть. Но хорошо бы помнить, что политика - это скорее шахматная партия, в которую надо выигрывать, а не отказываться ходить вон тем конем, потому что испытываешь к нему историческую неприязнь.

Николай Эппле:

Сейчас в связи с предстоящими выборами много дискутируют о моральности и аморальности в политике, ругают цинизм тех, кто призывает голосовать за кого угодно, только бы не ЕР. Я вижу способ сообщить в этой ситуации политике моральное измерение. Для меня Умное голосование - это форма присутствия в выжженном и заасфальтированном публичном поле Алексея Навального, ставшего после его героического возвращения и вопиюще незаконного заключения безусловным моральным актором. Присутствия удивительного, из тюрьмы, из пут, вопреки усилиям огромной репрессивной машины. Голосование за кандидатов, предложенных Умным голосованием как форма солидарности с Навальным и его сторонниками - по-моему, отличный способ борьбы с цинизмом и имморализмом.

Забавными на этом фоне показались сообщения о блокировках Google Docs (до конца в итоге не подтверждённые)

Ну и ещё один любопытный сюжет: сегодня утром сторонники "Умного голосования" начали получать фейковые письма с просьбой поддержать уже других кандидатов.