Сподвижник и оппонент Ельцина. Жизнь Руслана Хасбулатова

3 января в Подмосковье умер последний председатель Верховного совета РСФСР и первый глава Верховного совета независимой Российской Федерации Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет. Политика похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт в Чечне.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1944 году его вместе с матерью, двумя братьями и сестрой депортировали в Казахскую ССР, где прошли его детство и юность. Там он поступил на юридический факультет Казахского государственного университета имени Кирова, но через два года перевелся в Московский государственный университет имени Ломоносова. В 1970 году Хасбулатов завершил обучение в аспирантуре экономического факультета МГУ, где впоследствии получил степень доктора экономических наук. До 1990 года он работал в университете имени Плеханова заведующим кафедрой международных экономических отношений, которая была создана по его инициативе.

В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР по Грозненскому национально-территориальному округу, а через год стал 11-м и последним председателем Верховного совета РСФСР.

Хасбулатов был одной из ключевых фигур, выступивших против путча в августе 1991 года – он написал воззвание "К гражданам России", в котором ГКЧП обвинялся в антиконституционном перевороте. Документ вместе с ним подписали Ельцин и премьер-министр РСФСР Иван Силаев. Однако впоследствии Хасбулатов заявлял, что и сам был недоволен проектом нового Союзного договора.

"Например, автономные республики России приравнивались к союзным республикам. Что это такое? Вот представьте себе, что сегодня бы не было бы вообще у нас никаких автономий. Все были бы самостоятельные государства. А это, между прочим, идея того же Юрия Афанасьева, что на месте Советского Союза должно быть 30–40 государств, независимых и так далее... Вот поэтому он был порочный, в значительной степени", – рассказывал Хасбулатов в интервью Радио Свобода в 2001 году.

Он также считал, что именно идея нового Союзного договора стала причиной распада СССР.

"Главная причина развала СССР в самом Горбачеве, который выдвинул совершенно вредный, опасный для единства СССР Союзный договор. Союзный договор был подписан в 1922 году. В 1924 году, когда приняли первую конституцию СССР, уже исчез Союзный договор. Потом конституция 1936 года, потом "знаменитая" брежневская конституция, потом наконец уже горбачевская конституция. И вдруг вытаскивают идею Союзного договора. Что это означало? Это означало делегитимизацию действующей Конституции СССР. Сепаратисты из союзных республик сразу ухватились за нее [идею], сказали: ага, значит действующие законы и Конституция недействительны, давайте будем создавать новую страну, теперь будем добиваться больших прав. Вот отсюда начался развал в политическом смысле Советского Союза. ГКЧП почти доконал. А Беловежские соглашения поставили точку нд существовании СССР", – говорил Хасбулатов.

12 декабря 1991 года он поддержал ратификацию Верховным Советом РСФСР Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. В 1992 году Хасбулатов выступил против экономической политики, проводимой правительством Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Сначала он предложил президенту отправить в отставку кабинет министров, после чего на VII съезде народных депутатов выступил с резкой критикой экономического курса правительства.

"Я был категорическим противником тех идей, тех авантюристических идей, с которыми пришли в правительство Гайдар, Чубайс. И, кстати, именно эта политика, которая тогда была навязана, этот так называемый вашингтонский консенсус, проводится и ныне, – рассказывал Хасбулатов в 2009 году. – Почему сейчас Российская Федерация оказалась в более тяжелом кризисе, чем любая другая страна? Благодаря порочной политике, которая была начата тогда с осени 1991 года после подавления ГКЧП. Вот это был главный вопрос. Остальные вопросы там по Конституции, по взаимоотношениям – уверяю вас, это были второстепенные вопросы. Я как профессиональный экономист знал и представлял, к чему приведет такая политика и к чему она привела – это мы все видели".

В 1993 году Борис Ельцин подписал указ № 1400 о поэтапной конституционной реформе и распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет, который возглавлял Хасбулатов. Этот указ также назначал выборы в новый орган власти, не предусмотренный Конституцией, – Федеральное собрание.

Воспоминания Б.Ельцина о конституционном совещании 5 июня 1993 года “Записки президента” “…За 10 минут до начала заседания появился председатель Конституционного суда Зорькин. Я знал, что ему отвели место в первом ряду, крайнее слева. Хасбулатову, Председателю Верховного Совета, — крайнее справа. Зорькин думал, что будет сидеть где-то в центре; постоял, покачал головой, потом смиренно уселся. Хасбулатов тоже постоял около своего места, подумал и все-таки сел. Рядом с ним никто не садился. Он поёрзал в кресле и как бы углубился в бумаги. Моё выступление о конституции, о новом конституционном процессе - 40 минут. Этот доклад я тщательно готовил, причём серьёзно правил уже второй вариант (первый отверг категорически, сделав 15 серьёзных замечаний). Сидел всю ночь. Весь был в напряжении. И мои тяжёлые предчувствия подтвердились. Как только я начал своё выступление, Хасбулатов написал записку и подозвал сотрудника, дежурившего рядом с трибуной. Тот взял записку и положил её, но не на стол, а в ящик. Хасбулатову это не понравилось, он стал усиленно делать знаки Черномырдину — предоставьте мне слово после Ельцина. Несмотря на утверждённый регламент. Сразу после того как я сел на своё место, он вскочил и рванулся к трибуне. И тут началось… Зал, взвинченный, возбуждённый, повёл себя, мягко говоря, не слишком корректно. Начались захлопывания, свист. Запахло скандалом. Начало заседания было испорчено. Но когда в перерыве журналисты задали мне вопрос: “Что вы думаете о первом дне?” — я сказал: “Совещание продолжает работать, несмотря на провокационную акцию спикера”. И все-таки Хасбулатов не тот: худой, тон какой-то просящий, глаза не сверкают, как обычно… Депутат Слободкин начал кричать, бросаться к трибуне. Его вынуждены были буквально вынести из зала. Я вдруг отчётливо понял: сегодня у меня появилось непреодолимое желание разогнать всю эту компанию”.

После подписания указа Ельцин прекратил всякие контакты с Русланом Хасбулатовым и его сторонниками. Конституционный суд признал указ №1400 незаконным, и противники Кремля отказались подчиняться исполнительной власти. Руслан Хасбулатов созвал заседание президиума Верховного Совета и, ссылаясь на статью Конституции, которая предусматривает немедленное прекращение полномочий президента в случае, если он использует свои полномочия для роспуска законно избранных органов власти, констатировал прекращение полномочий президента Ельцина и возложил президентские полномочия на вице-президента Александра Руцкого.

Б.Ельцин. Воспоминания о 1 октября 1993 года “Записки президента” "По дороге в Кремль я попросил водителя машины остановиться напротив здания мэрии. Была пасмурная погода, сильный ветер. Ко мне подбежали тележурналисты, и я сказал несколько слов. Постарался, как и следовало в этой ситуации, говорить максимально твёрдо, сурово: “Пока в Белом доме не сдадут оружия, никаких переговоров не будет”. Знакомой тяжёлой громадой возвышался Белый дом, ставший за последний год таким чужим. Хотелось сбросить это наваждение, прямо сейчас, разрушив все планы, всю стратегию, войти в этот подъезд, сесть за стол переговоров, вынудить их пойти на уступки, заставить сдать оружие, отказаться от конфронтации, что-то сделать. Но сделать уже ничего нельзя. Мосты сожжены. И от этого — тяжесть на душе, недоброе предчувствие. Солдаты из оцепления оглядываются. Переговариваются между собой. Холодно им тут. А сколько ещё придётся стоять? Неужели Россия обречена на кровь? Был ли я прав тогда, вопреки уговорам многих принимая этот указ? Указ номер тысяча четыреста от двадцать первого сентября, который должен покончить с разрушительным двоевластием. С одной стороны — президент, избранный народом, с другой — советы, составленные по партийным спискам. Не по спискам нынешних партий. А по спискам единой, непобедимой, могущественной КПСС. Будущее покажет. А пока — я поступаю так, как считаю необходимым. Опираясь на логику событий, опираясь в конечном счёте на свой собственный опыт и понимание".

Попытки преодолеть кризис путем переговоров оказались безуспешными, и конфликт привел к блокаде Белого дома. 3 октября группа вооруженных сторонников Верховного Совета предприняла штурм московской мэрии и попыталась захватить телецентр "Останкино". На следующий день в результате осады и танкового обстрела Белый дом пал. В ходе событий погибли не менее 158 человек и 423 были ранены.

И тогда, и спустя годы Хасбулатов считал виновником этой трагедии Бориса Ельцина.

"Я и тогда считал, что это контрреволюционный переворот, который направлен на то, чтобы полностью "вычистить" революционный порыв общества августа 1991 года вместе со всеми результатами горбачевской демократической революции. Речь шла о том, чтобы всю громадную государственную собственность, принадлежащую обществу, передать в руки тех людей, которых ныне называют олигархами. Их ничтожество, по-моему, увидели все. Ельцин должен был умереть как государственный преступник в тюрьме, приговоренный судом за свои тяжкие преступления, в том числе и совершенные тогда, в октябре 1993-го", – говорил Хасбулатов в 2009 году.

После штурма Белого дома Верховный Совет был распущен, а Руслан Хасбулатов был арестован – его обвинили в организации массовых беспорядков. В 1994 году Хасбулатова освободили по амнистии.

"Демократия в России торжествовала всего лишь два года после ГКЧП, – говорил Хасбулатов в интервью Радио Свобода. – В 1993 году она была разгромлена вместе с демократическим Верховным Советом, который как раз и подавил ГКЧП. Была принята соответствующая ельцинская Конституция, которая провозглашает абсолютную власть президента – власть, которая превосходит власть генерального секретаря ЦК КПСС, царя-императора России и прочих диктаторов. Пока будет действовать ельцинская преступная конституция, не быть процветающей России. Россия должна быть демократической страной, парламентарной страной".

Политик считал, что события октября 1993 года предопределили дальнейшее развитие политической системы в России.

"Если говорить о последствиях, – это отсутствие парламентаризма в нашей стране и то обстоятельство, что так называемая Государственная дума не контролирует так, как должна, исполнительную власть, обеспечивая реальный парламентаризм в стране, то есть разветвленную систему парламентских учреждений, причем очень влиятельных, серьезных, которые бы в том числе обеспечивали и контроль за расходованием исполнительный властью денег, начиная от самого маленького государственного учреждения, правительственных структур, президентских структур.

Государственная дума обладает меньшими правами, чем сталинский Верховный совет СССР. Поэтому и это недовольство людей, и то, что мы постоянно говорим о коррупции. Почему коррупция? Потому что нет сильного парламента, который мог бы призвать к ответу, начать свое собственное расследование, снять с должности представителей исполнительной власти, отправить в отставку и многое другое, что полагается делать парламенту. А все это началось как раз 20 лет назад – с расстрела парламента", – говорил Хасбулатов в 2012 году.

После освобождения из СИЗО Руслан Хасбулатов вернулся к преподавательской деятельности и возглавил кафедру мировой экономики в университете имени Плеханова. В 1994 году он организовал так называемую "Миротворческую миссию профессора Хасбулатова". Политик пытался организовать переговоры между президентом Чеченской республики Ичкерия Джохаром Дудаевым и российскими властями, но попытки оказались неудачными. В 2003 году Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться на выборах главы Чечни, но в итоге участия не принял.