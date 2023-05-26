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Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение российских клубов

Болельщики на матче Национальной лиги в Лодзи, Польша, июнь 2022

Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение UEFA об отстранении российских футбольных клубов от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой союза. Это решение UEFA принял 28 февраля 2022 года, после начала военного вторжения России в Украину. В мае прошлого года четыре российских клуба премьер-лиги - ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" - обратились в суд с требованием отменить решение UEFA как дискриминационное. Однако суд отказал.

В мотивировочной части решения суда, опубликованной в пятницу, заявлено, что UEFA не нарушил принцип политического нейтралитета, и его отказ в участии российским клубам не может считаться дискриминирующим или непропорциональным.

Российские клубы указывали на то, что некоторые другие спортивные ассоциации - например, Ассоциация профессиональных тенниссистов и Женская теннисная ассоциация, - не запретили участие российских спортсменов в своих состязаниях. Однако, по мнению суда, футбол является особым видом спорта, в котором болельщики особенно часто выражают чрезмерно бурную реакцию и допускают инциденты "на почве расизма, национализма и религиозной нетерпимости". Суд считает, что допуск к соревнованиям российских футбольных команд может негативно сказаться на безопасности спортсменов и зрителей.

После начала войны в Украине многие спортивные ассоциации запретили участие в своих мероприятиях спортсменов из россии и Беларуси. Международный олимпийский комитет допускает их только под нейтральным флагом. Из-за многочисленных санкций уже 17 российских атлетов высокого уровня предпочли сменить спортивное гражданство.

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