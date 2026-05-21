Спрос на мракобесие. Александр Подрабинек – о запрете обсуждать Библию

В Симоновском районном суде Москвы продолжался судебный процесс по делу свидетелей Иеговы – религиозной организации, которую Верховный суд России в 2017 году признал экстремистской и запретил. Под судом шесть человек: Заур Муртузов, Дарья Петроченко, Оксана Иванова, Лариса Кислая, Лилиана Король и Татьяна Левицкая. Двое первых в тюрьме, остальные под домашним арестом. Всех обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.

Вы думаете, эти "экстремисты" пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге или кидали бутылки с зажигательной смесью в помещения органов власти? Может быть, они призывали к террору или одобряли военные действия ВСУ? Ну, или хотя бы нелестно отзывались о кремлевском начальстве или экстремистски критиковали местные власти? Ничего подобного! Даже близко такого не было. Вся их вина состоит в том, что они собирались и вместе обсуждали Библию. Толковали ее. Искали свои пути к Богу и делились своими соображениями. Разговаривали. Не вовлекали в церковь новых людей, не проповедовали, не ходили с листовками по квартирам (как это бывало раньше), не собирали деньги для общины и не обсуждали проблемы своей религиозной организации. Они просто читали Библию и говорили о Боге. За это каждому из них теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Доказательства были представлены в суде. Вот оглашается аудиозапись разговора Лилианы Король и Дарьи Петроченко: верующие обсуждают, как сделать чтение Библии более увлекательным. А вот другое "доказательство". Суд слушает аудиозапись разговора Оксаны Ивановой и Дарьи Петроченко, сделанную в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Верующие говорят на библейские темы, а также обсуждают отношения в браке.

Вы спросите, откуда взялась аудиозапись? Так это как обычно. Заслали провокатора, которая под чужой фамилией и по поддельному паспорту втерлась в круг "единоверцев", записывала все на диктофон и аккуратно передавала оперативникам. На суде выяснилось, что у провокаторши две фамилии: под одной она посещала собрания, а под другой давала показания следствию. В нормальном суде такое доказательство считалось бы недопустимым, но где сейчас в России найти нормальный суд?

Если бы где-нибудь проводился конкурс на самый короткий политический анекдот, то на первое место мог бы претендовать такой: "Свидетель Иеговы – экстремист". Они не то что не пьют, не курят, не сквернословят и не лезут в политику – они даже оружие в руки не берут. Вот такие экстремисты! Ну какие из них солдаты, готовые убивать за родину? За это в нацистской Германии их поголовно сажали в концлагеря и обязывали носить на руке повязку с лиловым треугольником. А время от времени демонстративно расстреливали в назидание остальным. В СССР они не вступали в партию и комсомол, отказывались служить в армии – за это в апреле 1951 года около 10 тысяч свидетелей Иеговы были депортированы из России и Украины. В тяжелейших условиях они были отправлены в товарных вагонах в Томскую и Иркутскую области, в Красноярский край. Это, кажется, единственная сталинская депортация по религиозному, а не национальному признаку.

19 февраля 1951 года министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов докладывал Сталину: "Докладываю, что органами МГБ в течение 1947—1950 годов было вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную вражескую работу в западных областях Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтийских республиках. За это время было арестовано 1048 человек главарей и активистов секты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35 000 экземпляров листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской антисоветской литературы. Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают вести активную антисоветскую работу и вновь предпринимают меры к укреплению секты".

Генерал Абакумов запрашивал у Сталина разрешение на выселение в Сибирь трех тысяч семей иеговистов – всего 8,5 тысяч человек. Вместе с женщинами, стариками, детьми. "В целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности", как указывалось в секретной записке Абакумова. Товарищ Сталин, разумеется, разрешение дал. Депортация народов была его любимой забавой. Почему бы не попробовать сделать то же самое с приверженцами одной церкви?

Глава церкви Свидетели Иеговы в России Василий Калин рассказывал мне однажды в интервью о депортации его семьи в Сибирь: "В вагоны, в которых возили животных, поместили по 60 человек. Это люди разных возрастов – это бабушки, дедушки, молодые юноши, девушки, взрослые люди, маленькие дети, грудные дети. Никаких условий, никакой санитарии, ни туалета, ни помыться, ничего. С самого начала не кормили, поэтому делились тем, что было. То, что было в вагоне, – было общее. Затем стали давать пищу: на вагон ведро супа, ведро каши. Очень хорошо помню день, когда нас накормили хорошей соленой рыбой, а потом не было воды. Взрослые это переносили, может быть, а дети плакали. Вот так 20 суток мы ехали. Мы достигли города Иркутска, нас сослали в Чунский район, станция Торея. Это была первая ссылка, куда мы попали после Украины".

Сталинскую эстафету перехватила сегодня российская власть. Участие в богослужениях трактуется судебно-следственными органами как "организация деятельности экстремистской организации". На российскую конституцию и международное право наплевать. Произвол настолько очевиден, что даже такая маловразумительная организация как Комитет ООН по правам человека в своем постановлении от 13 марта 2026 года назвал Россию нарушителем статьи 26 и 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, указывая, что свидетели Иеговы являются "уязвимым религиозным меньшинством", подвергающимся дискриминации со стороны государства.

Традиции мракобесия, как оказалось, крепки в государственной жизни России. Достаточно вспомнить, что только в 1905 году, на волне первой русской революции, самодержец издал указ об укреплении начал веротерпимости, а до того переход из православия в другую конфессию считался уголовным преступлением. За это полагалась каторга. О предыдущих веках лучше и не вспоминать – они богаты религиозным мракобесием, кровью, насилием и произволом. В Европе тогда такое тоже бывало, но к XXI веку там это стало уже историей. А у нас – новой реальностью.

Я сижу в зале Симоновского районного суда в Москве и смотрю на это странное действо – что-то среднее между судом Святой инквизиции и сталинским Особым совещанием. Вот сидят эти с виду незлобивые люди, деловито шуршат бумагами, имитируют правосудие, и нет им никакого дела до того, что своей службой произволу они старательно опускают страну в варварские времена. И нет им дела ни до сострадания, ни до справедливости. Они стоят на страже того, что легкомысленно называют законом. Судья Дмитрий Мерзляков слушает невозмутимо, на подсудимых не рычит, публику не гоняет, адвокатов не прерывает – весь из себя внимание и доброжелательность. Но вчера он без всяких оснований продлил всем подсудимым меры пресечения и скоро вынесет приговор, опираясь на статью 282.2 УК РФ, которая считает богослужебную деятельность преступлением.

"Какой с меня спрос? – наверное, рассуждает судья. – Такая статья в кодексе, не я ее принимал". Государственный обвинитель Марков, сидящий на прокурорском месте со скучающим видом и думающий сейчас о чем-то своем, на каком-нибудь будущем суде скажет, что он по службе обязан был поддерживать обвинение, сформулированное следователем. Следователь будет оправдываться тем, что не мог не отреагировать на материалы, собранные оперативниками. Эти скажут, что начальство велело проводить оперативно-розыскные мероприятия и уклониться от этого – значит потерять работу. В этой цепочке каждый найдет себе оправдание, потому что все они "маленькие люди", которым надо жить, оплачивать ипотеку, кормить семью, растить детей, строить свое будущее. Ради этого они готовы сейчас погубить шестерых невинных людей, которые просто собирались вместе, чтобы читать Библию и говорить о Боге.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист

