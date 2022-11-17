"Новый Нюрнберг". Приговор по делу о крушении рейса MH17

В Нидерландах суд заочно признал виновными и приговорил к пожизненному заключению трех обвинемых по делу о крушении рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014 года. Один из обвиняемых, Олег Пулатов, оправдан.

Фрагменты заседания суда, переговоры пророссийских сепаратистов, которые легли в основу обвинения; воспоминания родственников погибших; интервью с авиаэкспертом и автором книги "Трагедия MH17: правда и ложь" Вадимом Лукашевичем о других судебных процессах по этому делу – в ежедневном информационном подкасте Радио Свобода.

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