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Время Свободы

"Новый Нюрнберг". Приговор по делу о крушении рейса MH17

Пророссийские сепаратисты на месте крушения "Боинга" под Донецком, 18 июля 2014 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 ноября

Время Свободы: приговор по делу о крушении "Боинга" под Донецком
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Время Свободы: приговор по делу о крушении "Боинга" под Донецком
by Радио Свобода

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В Нидерландах суд заочно признал виновными и приговорил к пожизненному заключению трех обвинемых по делу о крушении рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014 года. Один из обвиняемых, Олег Пулатов, оправдан.

Фрагменты заседания суда, переговоры пророссийских сепаратистов, которые легли в основу обвинения; воспоминания родственников погибших; интервью с авиаэкспертом и автором книги "Трагедия MH17: правда и ложь" Вадимом Лукашевичем о других судебных процессах по этому делу – в ежедневном информационном подкасте Радио Свобода.

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