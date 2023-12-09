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Война и выборы Путина. Запрет на аборты. Тейлор Свифт – человек года. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин – кандидат войны
Владимир Путин – кандидат войны

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 49-й недели 2023 года

Путин намерен остаться в Кремле до 2030 года. Побьет ли президент России рекорд продолжительности пребывания у власти Иосифа Сталина? С чем идет на пятый срок кандидат войны?

Украина оказалась в тяжелейшем экономическом положении с начала вторжения. Военная машина России набирает обороты. Когда Киев получит деньги и оружие от США и Европы?

В российских регионах власти вводят запрет на аборты в частных клиниках. Хотят ли женщины рожать в воющей стране?

Певица Тейлор Свифт — человек года по версии журнала Time. Американская поп-звезда опередила Владимира Путина, Си Цзиньпина и куклу Барби. В чем феномен певицы, чьи концерты показывают в кинотеатрах по всему миру?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с кинокритиком Антоном Долиным, литовским политологом Витаутасом Бруверисом и политическим обозревателем Николаем Петровым (признан властями РФ "иноагентом").

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