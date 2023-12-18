Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета абортов в частных клиниках. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо комитета, направленное председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В комитете считают, что необходимо сохранить право россиянок на выбор врача и медицинской организации для проведения аборта. При этом депутаты отмечают, что нужно развивать механизм доабортного консультирования и усилить контроль над частными клиниками.

Кроме того, депутаты рекомендуют продолжать формировать "положительные репродуктивные установки" у женщин и информировать их о мерах господдержки.

В начале ноября запретить аборты в частных клиниках предложил патриарх Кирилл. Володин поручил комитету по охране здоровья изучить идею церкви. В декабре соответствующий законопроект был внесён в Госдуму через заксобрание Нижегородской области, а на следующий день, 14 декабря, об абортах высказался президент России Владимир Путин.

В этой сфере "нужно действовать очень аккуратно", "права и свободы женщины должны соблюдаться", – сказал он в ходе прямой линии. Путин сравнил антиабортную кампанию с антиалкогольной, которая привела к увеличению жертв от отравления суррогатами.

Адвокаты опасаются, что если законопроект будет принят, государственные больницы окажутся перегруженными – и женщина может пропустить допустимый для аборта срок.