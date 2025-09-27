США аннулировали визу президенту Колумбии Петро

Госдепартамент США заявил об аннулировании американской визы, выданной президенту Колумбии Густаво Петро. Как говорится в сообщении Госдепартамента, связано с тем, что Петро "стоял на улице в Нью-Йорке и призывал американских солдат не подчиняться приказам, а также разжигал насилие".

Речь по всей видимости идёт об участии Петро в митинге в поддержку Палестины, который прошёл 26 сентября у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Президент Колумбии, известный своими левыми взглядами и резкой критикой политики Израиля, помимо прочего, действительно призвал американских военных "не направлять своё оружие на людей" и подчиняться не приказам президента США Дональда Трампа, а "приказам человечности". Он также призвал создать некие "глобальные вооруженные силы", которые должны быть мощнее, чем армия США, и приоритетной задачей которой было бы "освобождение палестинцев".

Госдепартамент назвал действия президента Колумбии "безрассудными и подстрекательскими".

Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Петро, правительство которого ранее разорвало дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, обвинил администрацию Трампа в "соучастии в геноциде" в Газе.

Как пишет Reuters, президент Колумбии отверг решение властей США, заявив, что оно нарушает международное право. При этом он отметил, что по сути виза ему и не нужна, поскольку у него есть паспорт одной из стран ЕС. Не сообщается, покинул ли он уже Соединённые Штаты.

Отношения США и Колумбии существенно ухудшились после возвращения Дональда Трампа к власти. Хотя страны после конфликта и достигли соглашения по вопросу о депортации колумбийских мигрантов из США, в июле Колумбия и США отозвали своих послов после того, как колумбийский президент обвинил американских представителей в подготовке переворота в стране. Петро также обвиняет США в подготовке вторжения в соседнюю Венесуэлу. Соединённые Штаты при этом остаются главным торговым партнёром Колумбии.



