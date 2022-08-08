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США постановили изъять самолёт российского миллиардера Андрея Скоча

Андрей Скоч

Департамент юстиции США выписал ордер на арест самолёта Airbus A319, принадлежащего, по данным Вашингтона, российскому миллиардеру и депутату Государственной думы Андрею Скочу. В ордере указано, что Скоч подпадает под персональные санкции, введенные США против ряда российских политиков и олигархов как до, так и после вторжения России в Украину, а также подозревается в отмывании денег.

Стоимость самолёта оценивается в более чем 90 миллионов долларов. В сообщении Департамента юстиции помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что санкции правительства США и работа ФБР "должны продемонстрировать олигархам, поддерживающим российскую военную агрессию, что они - не неприкосновенны".

Скоч арест на момент публикации новости не комментировал. Его представители никогда не комментировали принадлежность самолёта. Где сейчас находится борт — не сообщается. Информация о нём скрыта в нескольких популярных сервисах отслеживания перелётов. Журнал Forbes писал в 2019 году, что лайнер часто бывает в аэропорту Внуково.

  • Андрей Скоч был депутатом Госдумы с 1999 по 2019 годы, и был снова избран в Думу в 2021 году от "Единой России". Он занимает 26 место в российском списке журнала Forbes, его состояние оценивается изданием в 4,7 милларда долларов.
  • В санкционный список США он был включен еще в 2018 году в числе 17 чиновников и семи бизнесменов из России. Тогда список был составлен как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. После военного вторжения России в Украину Скоч в числе других депутатов Госдумы и других высокопоставленных российских чиновников был внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Японии и нескольких других стран.
  • Ряд журналистских расследований связывал депутата с Солнцевской преступной группировкой. Он и его адвокаты это отрицают. Бизнес-издания называют его совладельцем металлургического холдинга USM и совладельцем аэропорта Внукова.

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