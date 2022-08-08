США постановили изъять самолёт российского миллиардера Андрея Скоча

Департамент юстиции США выписал ордер на арест самолёта Airbus A319, принадлежащего, по данным Вашингтона, российскому миллиардеру и депутату Государственной думы Андрею Скочу. В ордере указано, что Скоч подпадает под персональные санкции, введенные США против ряда российских политиков и олигархов как до, так и после вторжения России в Украину, а также подозревается в отмывании денег.

Стоимость самолёта оценивается в более чем 90 миллионов долларов. В сообщении Департамента юстиции помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что санкции правительства США и работа ФБР "должны продемонстрировать олигархам, поддерживающим российскую военную агрессию, что они - не неприкосновенны".

Скоч арест на момент публикации новости не комментировал. Его представители никогда не комментировали принадлежность самолёта. Где сейчас находится борт — не сообщается. Информация о нём скрыта в нескольких популярных сервисах отслеживания перелётов. Журнал Forbes писал в 2019 году, что лайнер часто бывает в аэропорту Внуково.