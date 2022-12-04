США будут препятствовать поставкам иранского оружия в Россию

США не будут продолжать зашедшие в тупик переговоры с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Вместо этого они сосредоточатся на предотвращении поставок иранского оружия России и поддержке народных протестов в стране. Так заявил в своем интервью специальный представитель американской администрации по Ирану Роберт Малли, передаёт агентство Bloomberg. По словам Малли, США более не заинтересованы в ядерной сделке, поскольку Иран раз за разом продолжает выдвигать неприемлемые требования.

Как установило в ноябре Международное агентство по атомной энергии, Иран продолжает работы по обогащению урана. Тегеран потребовал прекращения расследования МАГАТЭ, на что США и их союзники не готовы согласиться. Формально переговоры между Ираном и Евросоюзом не остановлены, однако, по словам Малли, новых контактов не было с конца августа.

Малли пообещал, что США приложат усилия, чтобы "срывать, предотвращать, замедлять и наказывать санкциями" поставки Москве иранских вооружений. Такие поставки, равно как и помощь России в организации новых военных производств, Вашингтон будет расценивать как "переход черты".

Официально и Москва, и Тегеран отрицают поставки Ираном в Россию оружия для войны в Украине. Однако Иран признал, что поставлял России дроны-беспилотники ещё до начала войны. В Украине применялись аппараты-камикадзе "Шахед-131" и "Шахед-136", названные в России "Герань-1" и "Герань-2", и многоцелевые дроны "Мохаджер-6". Кроме того, как сообщила в ноябре The Washington Post, Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России.