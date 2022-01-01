США, ЕС, Канада и Великобритания осудили ликвидацию "Мемориала"

США, Евросоюз, Канада и Великобритания осудили ликвидацию международного общества и правозащитного центра "Мемориал" (обе организации признаны российскими властями "иноагентами").

В совместном заявлении говорится о решительном несогласии с вердиктами российских судов, которые в конце декабря признали, что "Мемориал" в числе прочего оправдывает экстремизм и терроризм. "Деятельность ''Мемориала'' как никогда необходима", — сказано в документе.

Авторы заявления также обратили внимание на усиливающиеся необоснованные репрессии в России и призвали Москву придерживаться международных обязательств в области прав человека.

Верховный суд России ликвидировал "Международный Мемориал" по иску Генпрокуратуры 28 декабря. На следующий день такое же решение принял Московский городской суд в отношении правозащитного центра "Мемориал". Решения будут обжалованы.

ЕСПЧ после вынесения решений о ликвидации организаций в срочном порядке потребовал приостановить их исполнение. Основанием стала жалоба на закон об "иноагентах", поданная российскими НКО (в том числе "Мемориалом") ещё в 2013 году. Решение по этой жалобе ЕСПЧ пока не принял.