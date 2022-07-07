Ядерные сценарии

Российская специфика "ядерного чемоданчика" в сравнении с его аналогами в других странах. А также: как поведут себя в штабах стран НАТО и России в случае обострения ситуации вплоть до "ядерной"? Об этом - гости программы "Лицом к событию": военный аналитик Павел Фельгенгауэр (Россия), политик Константин Чекушкин (Латвия), журналист и писатель Андрей Остальский (Англия). Ведущая Елена Рыковцева