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Лицом к событию

Грозят Судным днем

В случае атаки Украины на Крым наступит "Судный день", заявил зам секретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Это реальная угроза ядерным оружием или очередная яркая словесная выходка бывшего президента РФ? Будет ли попытка нового наступления? Чего добивается сейчас Путин?

Последние политические события в РФ и в мире в программе "Лицом к событию" обсуждают политолог и публицист Станислав Белковский и американско-украинский журналист и политолог Питер Залмаев.

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