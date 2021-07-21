США и Германия договорились по "Северному потоку - 2"

Соединённые Штаты и Германия договорились о завершении проекта "Северный поток-2" без введения американских санкций. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Подробности соглашения объявят позднее. Нуланд сообщила о части из них.

По словам замгоссекретаря, Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году.

Нуланд отметила, что США и Германия будут стремиться снизить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа. Кроме того, германские власти будут добиваться санкций в отношении Москвы, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на другие страны.

Украина получит от Берлина и Вашингтона финансовую поддержку на диверсификацию источников энергоресурсов.

Строительство "Северного потока – 2" началось в 2016 году. Ожидалось, что газопровод введут в эксплуатацию в конце 2019 года, но этого не произошло. Укладка труб была остановлена в декабре 2019 года более чем на год из-за угрозы санкций США.

В начале 2021 года работу возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2", учреждённую российским "Газпромом".

Администрация США подчёркивала, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Взамен Вашингтон ранее предлагал Европе собственные энергоресурсы.

При этом Вашингтон отмечал, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично. В частности, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.

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