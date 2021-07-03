Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с темой.
Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в верхней палате Конгресса. Круз пользуется своим правом откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается вынудить администрацию президента жёстче действовать против проекта газопровода. Ранее команда Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.
В мае Байден заявил, что считает, что введение новых санкций против "Северного потока" повредит отношениям Вашингтона с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы контрпродуктивными, — заявил президент США. Другие сенаторы, выступающие против газпровода, не поддержали Круза, отмечает NBC.
Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями. В 2016 году политик выдвинулся на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.
- "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Россия уже объявила о завершении укладывания первой ветки. Строительство последних километров на долгое время было остановлено благодаря санкциям администрации Дональда Трампа и протестам экологов в немецких судах.
- Противники проекта уверены, что Россия попытается использовать его для политического давления на страны Европы и Украину, угрожая им сокращением поставок газа в случае возникновения конфликтных ситуаций. Москва это отрицает.
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