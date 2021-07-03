Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с темой.

Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в верхней палате Конгресса. Круз пользуется своим правом откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается вынудить администрацию президента жёстче действовать против проекта газопровода. Ранее команда Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.

В мае Байден заявил, что считает, что введение новых санкций против "Северного потока" повредит отношениям Вашингтона с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы контрпродуктивными, — заявил президент США. Другие сенаторы, выступающие против газпровода, не поддержали Круза, отмечает NBC.

Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями. В 2016 году политик выдвинулся на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.