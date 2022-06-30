В Израиле самораспустился Кнессет. Страну вновь ждут выборы

Парламент Израиля (Кнессет) во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о самороспуске. Досрочные парламентские выборы состоятся 1 ноября. Они станут пятыми за последние три года.

После окончательного утверждения документа Кнессет 24-го созыва объявляется распущенным. Пост премьер-министра, по коалиционному соглашению, перейдёт от Нафтали Беннета к глав МИД Яиру Лапиду. Он станет 14-м главой государства и будет руководить правительством до проведения новых парламентских выборов.

3 июля Лапид проведёт первое заседание в качестве премьер-министра.

Беннет и Лапид объявили о решении распустить Кнессет 20 июня на фоне возникшего в стране политического тупика. Коалиция из восьми партий не смогла договориться по принципиальному вопросу - продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы. Для Беннета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.

По последним данным, оппозиционная партия "Ликуд", лидером которой является бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, занимает лидирующие позиции. Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции, но он рассчитывает сформировать новое правительство. Правительство Беннета экс-премьер назвал самым провальным в истории Израиля.