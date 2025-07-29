США и Китай намерены продлить "тарифное перемирие"

США и Китай намерены продлить действие "тарифного перемирия", в рамках которого обе стороны снизили пошлины на импорт, ранее достигшие запретительного уровня.

Об этом во вторник заявил представитель Китая по международной торговле Ли Чэнган. Заявление прозвучало по итогам прошедших в Стокгольме двухдневных переговоров китайской делегации с представителями администрации США, в том числе с министром финансов США Скоттом Бессентом.

В этом году США и КНР многократно увеличили друг для друга тарифные ставки на импорт, что привело к крайней нестабильности в глобальных цепочках поставок. Однако после переговоров, состоявшихся в мае в Женеве, стороны договорились временно снизить пошлины. Эта договорённость действует до 12 августа. Десятки других стран рискуют столкнуться с ужесточением американской тарифной политики уже в пятницу, 1 августа, если не достигнут торгового соглашения с Вашингтоном.

Между тем, Дональд Трамп угрожает ввести 100-процентные пошлины на импорт для России и стран, закупающих у неё энергоносители, если в отведенный им срок Москва не достигнет договорённости с Киевом о прекращении огня в Украине. 14 июля Трамп заявил, что даёт президенту России Владимиру Путину на это 50 дней. 28 июля он объявил, что сокращает этот срок до "10-12 дней".

Китай, наряду с Индией, является одним из крупнейших импортёров российской нефти.