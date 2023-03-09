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США и союзники отчитались о заморозке активов россиян на $58 миллиардов

Международная группа по блокировке имущества попавших под санкции россиян REPO за год работы заморозила активы более чем на 58 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении участников группы, опубликованном на сайте министерства финансов США.

Группа объединяет усилия по блокировке активов между правительствами США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Европейской комиссии. На встрече 9 марта представители договорились "удвоить" усилия по поиску попадающих под санкции активов, говорится в заявлении.

Международная целевая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам была создана 17 марта 2022 года. Кроме денег на счетах группа заморозила несколько яхт российских миллиардеров, их дома и принадлежащие им предметы искусства.

В заявлении REPO отмечается, что часть замороженных средств пошла на международную помощь Украине. Речь идёт об имуществе на 5,4 миллиона долларов, изъятых у российского предпринимателя Константина Малофеева. Таким образом Киеву были отправлены меньше 0,01 процента замороженных средств.

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