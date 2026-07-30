США нанесли серию "мощных" ударов по объектам в Иране

Центральное командование США (CENTCOM) заявило в четверг о нанесении "мощной серии" ударов по иранским объектам - в ответ на попытки Тегерана атаковать ракетами американские войска в регионе Персидского залива.

В сообщении CENTCOM отмечается, что американские военные атаковали в Иране десятки объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая военные командные пункты, объекты, связанные с ракетным вооружением и беспилотниками, системы берегового наблюдения и обороны, а также объекты морского базирования.

Иранские государственные СМИ сообщили об ударах по нескольким городам в юго-западной провинции Хузестан, а также по острову Кешм, где, как утверждается, погибли три человека, включая двухлетнего ребенка.

В командовании США отметили, что попытка "внезапного нападения" на американские войска на Ближнем Востоке была предпринята 28 июля, когда силы КСИР запустили из Ирана несколько баллистических ракет. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, подчеркивает американская сторона.

О новом витке эскалации сообщается вслед за информацией о расширении вооруженного конфикта США с Ираном. На этой неделе было впервые официально объявлено о совместных удара США и Саудовской Аравии по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке.