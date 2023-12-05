США назначили вознаграждение за информацию о бежавшем Артёме Уссе

США объявили о денежном вознаграждении в семь миллионов долларов за сведения об Артёме Уссе, сыне бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, бежавшем из-под стражи в Италии. Госдепартамент предлагает направлять любую информацию, которая может способствовать аресту Усса-младшего, в ФБР.

В распространенном во вторник заявлении Госдепартамента отмечается, что Артём Усс обвиняется по четырем пунктам: сговоре с целью обмана федерального агентства США; сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях; сговоре с целью совершения банковского мошенничества; и сговоре с целью отмывания денег в связи с контрабандой нефти.

Американские власти считают, что компания Усса Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, действующая в Гамбурге, покупала электронику и отправляла её в Россию производителям, входящим в санкционный список.

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