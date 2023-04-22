Италия заморозила активы сбежавшего из-под ареста Артема Усса

Власти Италии заморозили активы сына губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса, сбежавшего в марте из-под домашнего ареста. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на указ министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

По данным издания, среди замороженных активов – вилла в Базильо и гараж под Миланом, более 160 тысяч евро на счете в банке Banco di Sardegna и 40,11% акций компании Luxury Sardinia.

В начале апреля стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Это произошло после того, как суд первой инстанции в Италии одобрил запрос на экстрадицию Усса в США, где его подозревают в преступной деятельности, направленной, в том числе, на обход санкционного режима в отношении России. РИА "Новости" со ссылкой на самого Усса сообщили, что он находится в России.

В России против Усса возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Это произошло уже после того, как Усс был задержан в Италии. Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо говорил, что это дело "призвано вытащить Усса из Италии".