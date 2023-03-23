Анатольич с гранатой

Дмитрий Медведев обещает "взорвать мир" в случае если в Германии арестуют Владимира Путина. Кто же в таком случае отдаст команду взрывать? Медведев: смешной человек на несмешной должности и с более чем не смешными полномочиями. Его интервью, явно обрезанное в разы, комментируют гости программы "Лицом к событию": политики Михаил Лобанов и Денис Шендерович, военный эксперт Алексей Мельник и аналитик Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева

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