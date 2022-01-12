США: мы не видим шагов Москвы по деэскалации конфликта с Украиной

Вашингтон не видит шагов Москвы по деэскалации конфликта на границе с Украиной. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд по итогам российско-американских переговоров в Женеве 10 января.

По словам Нуланд, Россия стала зачинщиком кризиса, когда сконцентрировала недалеко от границы с Украиной 100 тысяч солдат. Кроме того, по словам дипломата, Москва распространяет дезинформацию о США и НАТО для оправдания своих агрессивных действий.

Чтобы продемонстрировать стремление к деэскалации обстановки, Москва должна отвести свои войска от границы, но объявленные 11 января российские новые военные учения говорят об обратном, сказала дипломат.

Нуланд призвала Кремль сосредоточиться на интересах россиян в условиях пандемии коронавируса и решать вопросы, связанные с вопросами восстановления экономики.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону необходимо отодвинуть военный потенциал от российских границ и задуматься о том, как будущие поколения будут жить вместе. Глава дипмиссии подчеркнул, что Москва не допустит доминирования НАТО не только на суше, но и на море, и в воздухе.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток.

Представители России и США продолжат встречи сегодня, 12 января, на заседании Совета Россия – НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

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