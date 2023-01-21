США обвинили россиянина за вывод из-под санкций яхты Вексельберга

В США возбуждено уголовное дело в отношении россиянина Владислава Осипова и британца Ричарда Мастерса по обвинению в попытке вывести из-под санкций яхту "Танго". Она принадлежит российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает Минюст США.

Бизнесменов обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

По версии следствия, Осипов работал в компаниях Вексельберга на высоких должностях. Он разработал схему с подставными компаниями, чтобы скрыть принадлежность яхты. Мастерс руководил компанией, которая занималась управлением яхтой после того, как Вексельберг попал под санкции США, говорится в заявлении Минюста.

Ведомство утверждает, что Мастерс также разработал схему с использованием ложного названия яхты — "Фанта". В результате американские финансовые учреждения обработали транзакции на сотни тысяч долларов для "Танго", которые не были бы разрешены в случае установлении связи с Вексельбергом.

Мастерса задержали в Испании. Ему грозит экстрадиция в США. В отношении Осипова выписан ордер на арест.

Яхта "Танго" была задержана в Испании весной прошлого года по запросу США. Её стоимость оценивается в 90 миллионов долларов.

Вексельберг попал под санкции США в 2018 году в связис с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с событиями вокруг Украины. Санкции против него ввела и Великобритания.

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