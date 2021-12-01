Император Си. Эфир в 18:05

11 ноября, в столетие Коммунистической партии Китая, ее генсек Си Цзиньпин был официально назван "кормчим", подобно основателю КНД Мао Цзедуну. После конституционного "обнуления" сроков его правление теперь ничем не ограничено. Чего ждать от нового культа личности? Вернется ли Китай к конфронтации с внешним миром, будет ли пытаться аннексировать Тайвань? И что это значит для России?

Гость в студии Радио Свобода: Темур Умаров, китаист, эксперт по Центральной Азии, научный консультант Московского центра Карнеги. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы