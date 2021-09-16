Путин посетит Олимпиаду в Пекине несмотря на запрет CAS

Президент России Владимир Путин принял приглашение Китая посетить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, пишет Sports.ru. По словам Лаврова, на Игры Путина пригласил глава КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российскому руководству, включая президента, посещать Олимпиады и чемпионаты мира в ближайшие два года. Это связано с допинговым скандалом в Российском спорте, в частности, за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Личное приглашение главы государства, принимающего турнир, по решению арбитража, является исключением.

Кроме того, арбитраж решил, что в течение двух лет российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Исполнение гимна также запрещено.

Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.