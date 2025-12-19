США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Соединенные Штаты приостанавливают розыгрыш грин-карт из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну по этой программе. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Утверждается, что Клаудио Мануэль Невеш Валенте, подозреваемый в стрельбе, въехал в США в 2017 году по программе Diversity Lottery (DV1) и получил грин-карту.

"По указанию президента Трампа я незамедлительно поручаю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы", – написала Ноэм.

Министр добавила, что Трамп боролся за прекращение этой программы в 2017 году после как в Нью-Йорке грузовик, управляемый террористом ИГИЛ, наехал на людей – тогда погибли восемь человек. По словам Ноэм, водитель также попал в страну по программе DV1.