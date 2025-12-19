США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Соединенные Штаты приостанавливают розыгрыш грин-карт из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете въехал в страну по этой программе. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Утверждается, что Клаудио Мануэль Невеш Валенте, подозреваемый в стрельбе, въехал в США в 2017 году по программе Diversity Lottery (DV1) и получил грин-карту.
"По указанию президента Трампа я незамедлительно поручаю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы", – написала Ноэм.
Министр добавила, что Трамп боролся за прекращение этой программы в 2017 году после как в Нью-Йорке грузовик, управляемый террористом ИГИЛ, наехал на людей – тогда погибли восемь человек. По словам Ноэм, водитель также попал в страну по программе DV1.
- Стрельба в Брауновском университете в городе Провиденс произошла 13 декабря. В совершении атаки подозревается 48-летний гражданин Португалии Клаудио Мануэль Невеш Валенте. 18 декабря стало известно, что его нашли мертвым в складском помещении в Нью-Гэмпшире. Следователи считают, что он также причастен к убийству профессора Массачусетского технологического института, который был смертельно ранен в своем доме в Бруклине 15 декабря.
- По данным CNN, нападение на университет Брауна стало 75-м случаем стрельбы из огнестрельного оружия в учебных заведениях США за 2025 год. Всего в общественных местах в США за последний год произошло 391 нападение с оружием.